Mikkel Hansen og kæresten Stephanie Gundelach blev kort inden VM-slutrunden forældre til en lille søn.

Og mens Danmarks største håndboldstjerne i disse dage tryller rundt på banen i Jyske Bank Boxen, passer Stephanie Gundelach lille Eddie Max.

Familien er dog også selv i Herning, så de kan være tæt på Mikkel Hansen, der også tidligere har fortalt, at hans nye lille søn stadig kommer til at fylde under slutrunden.

Nu har den nybagte mor så lagt et billede af sig selv på Instagram, hvor det bestemt ikke ligner, at hun har født for blot 12 dage siden.