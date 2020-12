»You're simply the best, better than all the rest.«

Tina Turners stemme brager ud gennem Jyske Bank Boxens højtalere efter hver eneste kamp, når kampens spiller kåres.

Efter sejren mod Spanien, var det den danske landsholdsmålvogter Sandra Toft, der for anden gang i turneringen vandt den fornemme titel.

Hver gang ser man spilleren gå frem og hente det, der ligner en stor check. Men hvad er det egentlig præcist, præmien er?

Sandra Toft har vundet titlen som 'kampen spiller' mod både Montenegro og Spanien. Foto: Henning Bagger Vis mere Sandra Toft har vundet titlen som 'kampen spiller' mod både Montenegro og Spanien. Foto: Henning Bagger

»Vi får en donation i vores navn, der bliver doneret til børn og kvinder, der mangler vand og hygiejne. Var det en god nok forklaring,« sagde Sandra Toft efter kampen mod Spanien med et grin og fortsatte:

»Der er en lille forklaring bag på, hvor der står, hvad det er,« fortalte den danske målmand, der også hos B.T. blev kåret som kampens spiller.

'Den danske stjerne var et monster i målet i særligt første halvleg, hvor hun nåede et tocifret antal redninger på rekordtid. Endelig ramte Toft sit topniveau over en længere periode. Det er perfekt timing før gyseren mod Rusland. For her bliver Toft ekstremt vigtig,' lød det her om Sandra Toft, der scorede 9 i karakter.

Kampen mod Rusland bliver spillet tirsdag aften klokken 20.30, og der bliver tale om en vaskeægte mellemrunde-finale.

Her et nærmere kig på den check, spillerne får. Foto: Bo Amstrup Vis mere Her et nærmere kig på den check, spillerne får. Foto: Bo Amstrup

Vinder Danmark, betyder det semifinale til Jesper Jensens mandskab, mens blot et enkelt point til Rusland, sender russerne videre.

Efter storsejren over Spanien på 34-24 søndag aften, slog Sandra Toft fast, at det stadig er en svær opgave, der venter.

Men hun var glad for at se et dansk hold, der smadrede igennem, for det betyder meget.

»Det er ikke så tit, vi slår 'store' landshold så stort. Det giver selvtillid. Det er fedt at se, at alle kommer på banen og bare giver den gas,« sagde en glad Sandra Toft efter opgøret, hvor den danske sejr aldrig var i fare.