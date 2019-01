Musikken dundrer, publikum jubler, spillerne smadrer rundt og det hele koger.

Og midt i det hele sidder der en flok unge mænd nede ved sidelinierne med stoneface og nogle underlige, gennemsigtige paraboler foran sig.

Sådan har billedet været til VM i håndbold, og mange danskere har undret sig over, hvad pokker der foregår med de mystiske paraboler.

Instagrammeren Anders Hemmingsen har således fået utallige henvendelser fra folk, der søger en forklaring.

Billedet her viser det noget triste job at sidde helt stille under festlighederne. Til gengæld kommer man jo så gratis til VM i håndbold... (Foto fra Anders Hemmingsens Instagram-story)

Svaret er heldigvis ikke svært at finde, da vi taler med TV 2, som sammen med DR viser Håndbold-VM.

»Der er tale om parabol-mikrofoner, som bruges til at indfange lyd,« forklarer John Jæger, chefredaktør for TV 2 Sport.

»Det er den måde, hvorpå man hører lyden fra tacklinger, sko, der skraber mod gulvet og skud på træværket. Det ville man ellers ikke kunne høre, fordi det drukner i larmen,« siger han.

Mikrofonerne rettes altså mod det sted, man vil optage lyd fra, og får så hjælp til at opfange lydbølgerne af parabolen.

Nederst til venstre i billedet ses den efterhånden berømte parabol-mikrofon. (Foto: Scanpix)

»Det er sat op for at få den bedst mulige lyd, så man kan høre, hvad der sker på banen og ikke kun publikums larm,« siger John Jæger.

Han tilføjer, at det hverken er TV 2 eller DR, der har placeret lydfangerne.

»Det er nogle andre, der leverer tv-signalet til os, så vi har ikke noget med det at gøre. Men vi bruger det også til mange af vores egne produktioner fra den hjemlige håndboldliga,« siger sportschefen til B.T.

VM i håndbold løber til søndag, hvor finalen spilles i Jyske Bank Boxen i Herning.