Husker du den danske AGF-fan, der ene mand modigt tog sangduellen op mod en stor flok bidske slovenske håndboldfans inden Danmark-Slovenien tilbage ved EM i 2018, mens AGF-flaget røg op og ned?

Dengang fandt B.T. frem til ejermændene – Tre fremragende repræsentanter for Aarhus' fodboldstolthed.

Og gæt en gang. Nu er de tilbage. Og de har fået flere med i truppen.

Dengang talte holdet Helge Koch Jensen og hans to tapre følgesvende, Chris og Mikkel. I år hedder de Helge, Mikkel, Chris, Lars, Christoffer, Ole, Kristian og Henrik. Og AGF-flaget er selvfølgelig stadig med.

»Det skal sateme med. Vi er fra Aarhus alle sammen og glødende AGF-fans hele banden,« fortæller Helge Koch Jensen.

I 2018 var det vigtigt for gutterne at pointere, at AGF var 'det mest vindende hold i 2018'. Og i år lyder det flere gange 'AGF er dem, der har flest europæiske kampe i 2022'.

Helge og flere af drengene er efter kampen mod Kroatien taget tilbage til Danmark for at passe deres job, men flaget er blevet nede ved resten af gruppen.

Hvorfor er det lige, I tager et AGF-flag med til en håndboldslutrunde?

»Fordi det er kontroversielt at tage med til håndbold, og så tager vi det bare med altid, når vi er ude, så det skal med,« forklarer han.

Hvad er det, sådan en tur kan?

»Det er bare fedt at komme ned til især Østeuropa og bare råbe pik og patter uden nogen kender en. Så støtter vi selvfølgelig også landsholdet, men vi ser ikke alle kampene 100 procent, fordi der typisk går øl i den,« siger han og tilføjer:

»Vi ser så meget frem til den tur!«

Ligesom forrige gang lægger gruppen ikke skjul på, at de er glødende fans af Bent Nyegaard, som gruppen bedst kender under navnet Riven.

»Han har et ordentligt riv på overlæben,« lyder det.

»Haha! I AGF-fans er fandme altid så syge i roen. Jeg er jo Brøndby-mand,« lød det fra Ri...undskyld...Bent Nyegaard tilbage i 2018, der dengang også selv skulle forevige aarhusianernes t-shirts. Vis mere »Haha! I AGF-fans er fandme altid så syge i roen. Jeg er jo Brøndby-mand,« lød det fra Ri...undskyld...Bent Nyegaard tilbage i 2018, der dengang også selv skulle forevige aarhusianernes t-shirts.

Derfor var kufferterne også pakket med alt, der hører sig til, når der skulle siges tak for alt til den mangeårige kommentator, der kommenterer sin sidste slutrunde.

»Jamen, vi havde konfetti, flag, trøjer. Vi skulle give ham en ordentlig salut,« fortæller han.

Men salutten udeblev på grund af de strikse restriktioner, og derfor fik gruppen ikke givet Bent Nyegaard alle de medbragte ting.

Er der noget, I gerne vil sige til Riven, hvis han skulle læse med?

»Ja for fanden. Kom tilbage, Riven! Vi kan ikke undvære dig.«

Og den opfordring er hermed givet videre.