Det er sikkert som amen i kirken, at Kathrine Heindahl giver alle sine holdkammerater på det danske håndboldlandshold et ordentlig bjørnekram under opvarmningen inden en landskamp.

Og det er der en ganske særlig årsag til.

»Det er helt sikkert en del af min rutine. Nu ved de andre jo, at jeg kommer, og så bliver det også en del af deres faste opvarmning. Det er faktisk noget, jeg har gjort gennem rigtig mange år på landsholdet, og noget som jeg sætter enormt stor værdi i at få gjort hver gang. For mig er det helt sikkert også en del af det at blive klar selv,« siger Heindahl og fortsætter:

»Jeg synes, det er helt vildt rart at komme rundt og se alle i øjnene. Som en af de rutinerede vil jeg gerne give mine holdkammerater noget tryghed, og mærke om alle er, hvor de skal være.«

»Hvis der er nogen, der lige mangler det sidste, har jeg mulighed for at slå lidt til dem og sige: 'Det er altså nu, det gælder.' For mig handler det om at holde sammen på holdet og have muligheden for at fortælle alle, at jeg tror på dem, og at jeg ved, at hvis de bringer deres bedste ind til banen, så er det også nok.«

Kathrine Heindahl mindes, at hun begyndte på krammerunden i 2017 eller 2018 ved et af de første mesterskaber, hun deltog i.

I landsholdsstjernens tidligere klubber havde hun været vant til, at andre havde taget en krammerunde inden kamp.

»Så jeg tror helt sikkert, at det er, fordi det er noget, jeg synes har været fedt. At der lige har været en, der har kigget mig dybt i øjnene og sagt: 'Er vi, hvor vi skal være?' Så på den måde er det bare vokset på mig,« siger hun.

Derfor tænkte Heindahl, at hun ville tage krammerunden med som en del af opvarmningsrutinen på landsholdet, og det har holdt ved lige siden.

»Det har bare ligget naturligt. Jeg har nok bare startet til en kamp, hvor det var fedt, og så er jeg blevet ved. Og nu er det noget, jeg har meget svært ved at se, ikke skulle være der.«

