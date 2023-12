Det er sket hver gang under VM - og det sker hver gang, han skal i kamp.

Som landstræner er det vigtigt for Jesper Jensen at have fingeren på pulsen.

Og det er derfor, man kan se ham være en aktiv del af opvarmningen forud for landsholdets VM-kampe i Herning.

Det er hans måde at mærke, om holdet er dér, hvor de skal være, fortæller han.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Det er lige så meget for mig. Det er, så spillerne kan mærke mig, men også for, at jeg kan mærke dem. Så går der ti minutter, og så skal jeg ind og være en del af en peptalk til et hold, hvor jeg lige skal finde ud af, om vi er understimuleret eller overstimuleret. Skal vi trykke eller sænke skuldrene?«

»Det er min egen lille temperaturmåler. Jeg kan godt lide at se, hvor vi er henne. Det er den samme måde, jeg gør på klub - og landsholdsplan. Det fungerer for mig, og de har ikke brokket sig endnu,« griner han.

Nu skal landsholdet i aktion mandag i Boxen i Herning mod Tyskland, og landstræneren føler, at holdet er blevet klogere på sig selv i takt med, at turneringen er skredet frem.

Især på, hvor presset er kommet fra.

»Jeg tror, vi er er sindssygt godt sted. Jeg tror, vi er blevet så meget klogere, at jeg ikke tror, at det har været Boxen, der har gjort, at vi har haft svært ved at finde ro til at spille mod Serbien og Japan.«

»Jeg tror mere, det har været den interne del med, at der er mange, der ser det som en gylden mulighed for at skabe et godt resultat for dansk kvindehåndbold. Jeg tror, der er nogen, der har lagt et individuelt pres på sig selv - et ubevidst tryk om, at nu skal det være.«

Danmark kan med en sejr over Tyskland sikre sig gruppesejren i mellemrunden. En mulig modstander i kvartfinalen ligner i skrivende stund enten Montenegro eller Kroatien.