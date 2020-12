Tusindvis af tilskuere i Boxen, rød-hvide flag, jubelbrøl og en lydkulisse, der ville kunne blæse de fleste modstandere omkuld.

Det er, hvad de danske håndboldkvinder havde udsigt til ved årets EM. Men det har de måttet undvære.

For en af restriktionerne for at årets EM kunne gennemføres var, at der ikke måtte komme tilskuere, ligesom spillerne skulle i en rød boble.

Det har siden sat gang i snakken - for selvom det på sin vis fratager danskerne den klassiske hjemmebanefordel, kan det så i sidste ende være positivt, at der ikke er tusindvis af fans på lægterne?

Mie Højlund og resten af holdet spiller for tomme tribuner, og der er ingen fysisk kontakt med pressen under årets EM. Foto: Henning Bagger

»Jeg har svært ved at sige, det er en fordel, for jeg ville virkelig gerne have oplevet det og drømmer om at opleve det. I de kampe, vi har spillet, kunne jeg nærmest have forestillet mig stemningen med publikum,« siger Mie Højlund, der sammen med landsholdet skal spille semifinale mod Norge fredag.

Selvom hun havde elsket en fyldt håndboldhal, køber hun dog præmissen. Det kan måske være en fordel.

»Samtidig er vi også et ungt landshold og vi har mange spillere, der måske ikke har stået i sådan en situation før med mange mennesker, der bakker en op, og måske føler presset for dem. Måske er det en fordel i og med, vi er så unge, at vi ikke har det pres,« siger Højlund.

Også Anne Mette Hansen havde elsket at spille for fuldt hus.

Det lægger hun bestemt ikke skjul på ville have været 'mega fedt', som hun formulerer det med et smil, der kan fornemmes over telefonen.

»Men på den anden side har det også bare gjort, vi er rykket tættere sammen i bussen. Det hele er meget intimt og småt, og det handler meget om holdet. Når vi jubler, er det meget til holdet, og det giver og kan også rigtig meget, at vi kun skal fokusere på os selv og gøre vores arbejde,« siger hun.

En anden ting landsholdet ikke skal er at stå ansigt til ansigt med pressen. Al kontakt efter kampe foregår virtuelt, og på hviledagene bliver interviews lavet over telefonen, hvor det ellers har været kutyme, at alle journalister mødte op enten på spillerhotellet eller inden en træning for at tale med spillerne. Som regel har hele truppen været til rådighed, hvor der i år bliver udvalgt en håndfuld, som pressen så kan ønske imellem. Og det er et plus i år.

»Det synes jeg faktisk. Det er ikke nogen kritik af jer, men det har været rart også, at det ikke er alle, der skal til pressemøde, men kun dem, der skal snakkes med,« siger Anne Mette Hansen.

Anne Mette Hansen og resten af landsholdet må undvære tilskuere i Boxen. Foto: Henning Bagger

Hvem der skal stå til rådighed for pressen på bestemte dage, får de besked på til morgenmaden.

Herefter ved spillerne, om formiddagen er fri til behandling, afslapning eller om den skal bruges på kort forberedelse til snak med journalisterne.

For de andre år har Anne Mette Hansen og resten af spillerne eksempelvis oplevet at gøre sig klar til et pressemøde, fordi hele truppen skulle stå til rådighed, men så er der eksempelvis ikke blevet spurgt efter hende.

»Så kan man bare gå op igen efter at have nået at forberede sig på at skulle snakke med nogen. Nu bliver der ikke spildt så meget energi på det. Og så er det også bare rart, vi ikke skal gå nogle steder, vi står bare på gangen og snakker i telefon. Det er mega lækkert,« siger Anne Mette Hansen