Sander Sagosen har spillet på et konstant højt niveau i et hårdt program, roser holdkammeraten Mikkel Hansen.

I Mikkel Hansen har Danmarks håndboldlandshold en stor Paris Saint-Germain-stjerne, men sådan én kan Norge også bryste sig af, inden de to nationer torsdag aften tørner sammen i en gruppefinale ved VM.

Den 23-årige bagspiller Sander Sagosen skiftede i 2017 fra Aalborg til PSG og er blevet en stor profil i den franske klub.

Mikkel Hansen er meget imponeret over Sagosens entré.

- Han er en dygtig spiller. Det, der har imponeret mig mest, er, at han har spillet på et ekstremt stabilt højt niveau det seneste halve år.

- For så ung en spiller kan det være svært at spille næsten 60 minutter hver gang onsdag og lørdag, som vi begge har gjort - i hvert fald i angrebet - på grund skader hos Nikola Karabatic og Kim Ekdahl du Rietz, siger Hansen.

Torsdag aften står de så over for hinanden i en kamp, der skal afgøre, om Danmark eller Norge skal have vitale fire point med over til mellemrunden.

Her kan de to spillere meget vel få afgørende roller.

- Det er imponerende, at Sander har spillet uden udfald, men jeg håber, at det ændrer sig torsdag.

- Vi forbereder os på ham og er opmærksom på, at han ikke skal have for meget plads, da han er god mand mod mand, siger Hansen.

Også målmand Niklas Landin har lovord til Sagosen og Norges landshold i det hele taget.

- Norge har et fantastisk hold med spillere i nogle af de største europæiske klubber, og så har de den måske varmeste spiller af alle i Sagosen fra PSG. Han har leveret på et højt niveau, mener Landin.

Målmanden ser det som et helt lige opgør torsdag aften.

- Jeg ser ingen favorit i kampen. Men jeg håber, at Boxen kan være med til at kyse Norge, siger Landin.

Kampen i gruppe C begynder torsdag klokken 20.15.

/ritzau/