»Jeg har aldrig prøvet noget, der minder om det her.«

Sådan sagde Mikkel Hansen til TV 2 efter den uhyggelige gyser mod Egypten, hvor Danmark nærmest havde en fod og ni tånegle ude af VM.

Den danske stjerne var tæt på at koste sejren for Danmark, da han fik vist det røde kort og kostede et straffekast til aller-aller-allersidst, så Egypten overlevede den første omgang forlængede spilletid.

»Det var noget af en rollercoaster rent personligt. Vi troede allesammen, at kampen var ovre, og så er der aldrig sjovt at lave sådan en fejl (...) Stor cadeau til hele holdet, at de fik kæmpet os igennem det. Det er ikke en nem situation at stå i, efter jeg får smidt det en smule væk.«

Mikkel Hansen blev udvist for usportslig opførsel. Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL Vis mere Mikkel Hansen blev udvist for usportslig opførsel. Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL

Danmark var foran med 34-33 og få sekunder tilbage, da Mikkel Hansen kastede bolden ud til fløjen i stedet for at lægge den på gulvet, da der var dømt for passivt spil.

Derfor blev Hansen udvist for usportslig opførsel, da han kastede bolden væk. Derefter fik Egypten et straffekast, som der blev scoret på.

Selv sætter manden med det karakteristiske pandebånd disse ord på hans oplevelse af situationen.

»Det var hårdt at sluge i forhold til, at kampen var ovre. Jeg mener, at jeg er i gang med at aflevere en bold til højrefløjen, som står helt fri (...) Set i bakspejlet skulle jeg have lagt bolden på gulvet, men vi vandt heldigvis.«

Opgøret endte 39-38 til Danmark, som skal møde enten Spanien eller Norge i semifinalen på fredag.