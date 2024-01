Håndboldherrernes Hans Lindberg har i over 20 år haft et kongeligt præg over sig med kaldenavnet Hans 'Majestæt'.

Men nu er der altså en ny sherif i byen - Kronprinsen er er gået fra Hans Kongelige Højhed til Hans Majestæt Kong Frederik.

Skal du have fat i ham og høre, om du stadig må blive kaldt Hans Majestæt?

»Haha, det er et godt spørgsmål. Nu er jeg jo blevet kaldt det i over 20 år, er der ikke noget brugsret, ligesom hvis der er en sti på ens grund, man har brugt i 20 år?«

Lindberg fik en god krammer af den nuværende konge, da Danmark vandt sit første VM-guld. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Ej, jeg tænker, det går, men jeg er stor fan af vores kongehus, og det har været fedt at opleve, når de har været der og kommet ned i omklædningsrummet og ønsket os tillykke. Det er kun fedt,« siger Lindberg til B.T.

Især husker han et særligt øjeblik med den daværende kronprins ved herrernes første og historiske VM-triumf på hjemmebane i 2019.

Ved medaljeoverrækkelsen kaldte den nye konge på 'Hans Majestæt.'

»Det opstod lidt spontant. Der var bare godt humør, og så blev det til en krammer. Det er selvfølgelig en sjov ting for mit vedkommende,« siger Lindberg med et smil og fortsætter:

»Vi har været beæret over, at de har fundet tid til at støtte os. Det har vi sat pris på, og jeg håber, det fortsætter,« lyder det.

Hans Lindberg sad over i kampen mod Grækenland lørdag aften, hvor Danmark vandt 40-28.

Mandag har han en ny chance for spilletid. Her møder Danmark Portugal i den sidste gruppekamp inden mellemrunden.