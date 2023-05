Hans Lindberg slår Yoon Kyung-shins rekord som den mest scorende spiller i den tyske Bundesliga.

Med store og fede bogstaver har Hans Lindberg skrevet sig ind i de tyske håndboldhistoriebøger.

Lørdag aften scorede han flere end ti mål for Füchse Berlin mod GWD Minden i en kamp, der i skrivende stund stadig er i gang, og dermed blev han den mest scorende spiller i Bundesligaen nogensinde.

Yoon Kyung-shin har med 2905 mål indtil nu siddet på rekorden, som den 41-årige danske højrefløj nu sidder på alene.

Sydkoreaneren spillede fra 1996 til 2008 for VfL Gummersbach og HSV Hamburg, hvor han optrådte i sin sidste kamp i 2007/08-sæsonen.

I samme sæson kom Hans Lindberg til klubben, og de to nåede altså at spille sammen, da den danske højrefløj begyndte at score mål på samlebånd.

Det gjorde han for HSV indtil 2016, hvor klubben gik konkurs og blev tvangsnedrykket fra Bundesligaen.

Füchse Berlin stod klar med en kontrakt til ham, og siden har han tørnet ud for klubben.

Egentlig var det meningen, at Hans Lindberg skulle stoppe i Füchse Berlin efter denne sæson, fordi klubben ikke ville forlænge samarbejdet.

Siden har berlinerne dog ombestemt sig, og Hans Lindberg tager en sæson mere i den tyske hovedstad.

Dermed kan han altså udbygge rekorden, som vil blive nærmest umulig at slå.

/ritzau/