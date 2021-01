Unge Mathias Gidsel deltager for første gang i en landsholdsslutrunde i håndbold.

Til at starte med var han nok med på et af de yderste mandater, men den 21-årige GOG'er har på rekordtid spillet sig helt ind i landsholdsvarmen.

Skal man tolke på opvarmningskampene, så lugter det af, at stjerneskuddet får en stor rolle, når Danmark åbner VM fredag aften.

Det er også Gidsels egen fornemmelse.

»Jeg kan godt mærke i træningerne, at jeg er blevet involveret lidt mere, end jeg selv lige havde troet på, da vi tog af sted.«

»Det er også gået godt ved træningen – især i kombinationen med Morten og Mikkel. Så jeg kan godt fornemme, at jeg måske skal spille lidt mere, end jeg havde regnet med,« siger den fodrappe højreback.

Han står indtil videre blot noteret for seks landskampe, og det unge talent – der kommer fra håndboldbyen Skjern – erkender, at det stadig er lidt syret at stå og kaste bold med superstjernen Mikkel Hansen, som Gidsel som knægt så på tv.

»Det er selvfølgelig fedt. Det havde jeg ikke lige tænkt på, da sæsonen startede – at jeg skulle prøve. Så det er en drøm, der går i opfyldelse. Ikke lige at kaste til Mikkel – men mere at Mikkel afleverer bolden til mig. Dét er drømmen!«

Og når han fredag klokken 20.30 går på banen til karrierens første slutrundekamp, hviler hele nationens drømme og håb pludselig på de endnu lidt spinkle og unge skuldre.

Men det pres byder Mathias Gidsel velkommen.

»Jeg er vant til det fra min klub. Jeg elsker ansvar. Jeg elsker at stå med de afgørende situationer. Også at være ham, der nogle gange fucker tingene op, så jeg kan lære af det.«

»Jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg håber på at få noget ansvar,« lyder det fra det danske stjerneskud.