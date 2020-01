Når Danmark i aften møder Island i EM-åbningskampen, venter der en glubsk og hævntørstig Gudmundur Gudmundsson på den islandske trænerbænk.

Det forudser flere af de danske spillere før mødet med Gudmundsson, der for snart tre år siden stoppede som dansk landstræner efter et dramatisk forløb.

Der bliver sågar spekuleret i, at Gudmundssons behov for oprejsning er så stort, at selve kampen mod hans tidligere spillere er vigtigere for ham end selve slutrunden.

»Han kommer helt sikkert til at være oppe i det røde felt i samtlige 60 minutter. Han vil selvfølgelig gøre alt for at bevise, at det var en fejl, at man ikke forlængede samarbejdet med ham,« forudser det danske landsholds anfører, Niklas Landin.

Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Foto: THOMAS SAMSON

For på trods af en historisk OL-triumf endte det med en bitter skilsmisse mellem islændingen og dansk håndbold.

Oprøret ulmede i kulissen under de olympiske lege i Rio de Janeiro i sommeren 2016. Efter et par kiksede slutrunder ramte stemningen - ifølge B.T.s oplysninger - et nyt lavpunkt under legene.

Islændingens minutiøse forberedelse til kampene - om så modstanderen hed Tyskland eller Saudi-Arabien - havde drænet spillerne og taget toppen af glæden ved at være landsholdsspiller.

Den daværende sportschef i DHF, Ulrik Wilbek, måtte som en konsekvens af den anstrengte stemning og dårlige resultater hive seks af de mest fremtrædende spillere ind til et krisemøde under OL.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Her spurgte sportschefen, om spillerne vil have Gudmundur Gudmundsson fyret – med øjeblikkelig virkning.

Efter noget betænkningstid var spillerne dog - trods alt - ikke klar til at fyre Gudmundsson, og sommeren i Rio endte som bekendt med en OL-finalesejr over Frankrig.

Utilfredsheden med Gudmundsson var dog fortsat så stor, at Wilbek og spillerne dagen efter OL-finalen holdt møde om en fyring af islændingen – noget, der i så fald skulle effektueres ved hjemkomsten til Danmark.

Igen endte det dog med, at Gudmundssons danske trænerliv blev forlænget.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Men det var en stakket frist, for der var sket uoprettelig skade under OL, som betød, at nedtællingen til hans stop som dansk landstræner var begyndt.

Derfor valgte DHF, trods OL-guldet, ikke at tilbyde Gudmundsson en forlængelse i efteråret – en beslutning, der i høj grad var baseret på spillernes input.

Det betød, at VM-skuffelsen i 2017, hvor Danmark tabte til Ungarn i ottendedelsfinalerne, blev Gudmundur Gudmundsson skuffende punktum med landsholdet.

Men i aften mødes de så igen - for første gang i en betydende kamp siden skilsmissen.

Henter matchmaker...

»Det kommer da til at give kampen en del kolorit, at det er Gudmundur, der står på sidelinjen,« lyder det fra forsvarskrumtappen Henrik Møllgaard.

»Uden at sige alt for meget, så kom Gudmundur også en smule skidt herfra. Hvilket egentlig også var en skam efter det flotte OL-guld. Så jeg er sikker på, at det er en kamp, han vægter ekstra højt. Der kommer til at være et personligt spil ved siden af kampen på banen, som kommer til at gøre det hele ekstra spændende.«

Mens Gudmundur Gudmundsson med garanti vil være topmotivieret over gensynet, vækker det ikke de store følelser hos de danske spillere.

Det forklarer rutinerede Hans Lindberg.

»Det er jo ikke rigtig en historik, som har noget med os spillere at gøre. Det er jo ikke os, der har fyret ham. Eller ikke forlænget ham, eller hvad man skal kalde det,« siger Lindberg.

»Det er jo en ting, som måske ligger mere mellem ham og DHF, som han så nok gør os til et billede på, hvis det er det. Men det klart, han vil vise, det er en fejl, at han ikke er træner for os mere.«

Sådan ser playmaker Morten Olsen også på mødet med sin tidligere træner.

»Jeg går ikke så meget op i det. Gudmundur var god for mig, for han gav mig chancen. Så jeg har kun positivt at sige omkring ham. Vi er jo alle sammen enige i, det ikke var det heldigste, der skete dengang. Men jeg tror, han selv er kommet videre.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Hvad mener du med 'Ikke det heldigste, der skete dengang'?

»Man kunne godt have forventet en lille smule mere rygklap og respekt til en mand, der havde vundet OL. Ligegyldigt hvordan det gik de andre år, var det stadig ham, der gav os OL-guldet.«

Danmarks nuværende landstræner, Nikolaj Jacobsen, er godt klar over, at hans forgænger kommer til at investere alt i aftenens duel.

»Der kommer til at stå en lille mand derovre (på den anden trænerbænk, red.) og være fyr og flamme, og jeg tror, at han nærmest er ligeglad med den slutrunde, hvis bare han kan vinde den ene kamp,« sagde Nikolaj Jacobsen for et par uger siden til B.T.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Gudmundur, men han er ikke meget for at tale om fortiden.

Han har via mail sendt følgende kommentar.

»Jeg har meget travlt nu. Jeg ønsker ikke at udtale mig om, hvad Nikolaj (Jacobsen, red.) har sagt. Det giver ingen mening, synes jeg.«

»Vores målsætning er at kvalificere os til mellemrunden.«

Danmarks åbningskamp mod Island fløjtes i gang i Malmö Arena klokken 18.15.