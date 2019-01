De har knap fejret VM-mesterskabet færdig, før de skal i kamp igen.

Det drejer sig om VM-spillerne Nikolaj Øris, Nikolaj Markussen og Jóhan Hansen, der til dagligt tørner ud for Bjerringbro-Silkeborg i den bedste danske herrehåndboldrække.

Allerede fredag den 1. februar skal de møde TMS Ringsted.

Bjerringbro-Silkeborgs træner, Peter Bredsdorff-Larsen, glæder sig over, at klubben har tre VM-vindere på holdkortet.

Peter Bredsdorff-Larsen er ikke bekymret for, hvordan VM-stjernerne tackler at spille i den hjemlige liga (Foto: Claus Fisker/Scanpix 2017)

»Det er fantastisk, at de kom med og har spillet roller på holdet. Nu skal vi have dem hjem til lidt festivitas, men opgaven bliver – sammen med dem selv – at finde tilbage til hverdagen,« siger han og tilføjer:

»Det er lidt tight, men det handler om at bruge den energi og medvind, som det har været for dem at være med til VM, og bringe det ind i deres eget spil og i holdets hverdag. Og så ved jeg, at de selv har en opgave i at sørge for at komme hjem og genindtræde i det, de forlod. Det er trods alt hos os, deres dagligdag ligger. Det er her, de har deres arbejde.«

Peter Bredsdorff-Larsen har selv været assistenttræner på herrelandsholdet under flere slutrunder, så han ved, hvad han taler om. Han bekymrer sig dog ikke over, om spillerne kan indgå i klubben. Men han vil hjælpe dem i gang, fortæller han.

»Det, vi lige skal huske i alt det her, er, at det er klubberne, der er arbejdspladserne. Det er der nogle, der kan komme til at glemme i skønningen. Men vi har stor respekt for, hvad der sket for dem. Vi anerkender den oplevelse, det har været, og så vil vi efter bedste evne støtte op om at få dem tilbage i hverdagen,« siger han.

Hvordan han helt konkret vil hjælpe sine stjernespillere, må fremtiden vise.

»Det er meget individuelt, hvordan man kommer tilbage fra sådan et mesterskab, og det skal man også have respekt for,« siger han.

Både Nikolaj Markussen og Nikolaj Øris fik spilletid i finalen, mens Jóhan Hansen måtte lade sig udlemme af truppen til fordel for Hans Lindberg, der kom tilbage fra sin skade.

Danmark vandt som bekendt finalen 31-22. Bjerringbro-Silkeborg ligger nummer seks i den hjemlige liga. Også Henrik Møllgaard spiller i den danske række.

Han tørner ud for Aalborg Håndbold og skal i kamp lørdag den 2. februar.