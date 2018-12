Skader, skader og flere skader. Det var, hvad Thea Mørk hele tiden var ramt af i sin karriere som håndboldspiller.

Fredag meddelte hun i en alder af blot 27, at kroppen ikke kunne mere, og at håndboldskoene blev lagt på hylden.

Og nu langer en tidligere landsholdsspiller og en ekspert ud efter den belastning, håndboldspillere generelt bliver udsat for i dag.

En af kritikerne er den TV 2 Norges håndboldkommentator Harald Bredeli, som mener, de internationale forbund nu skal kigge på tingene, så topspillerne ikke går i stykker.

»Mens vi diskuterer, om det er for meget, bliver det bare mere og mere, for alle skal tjene penge. Især de store stjerner som er med på landshold og er med i alle mesterskaber. Det begynder at ligne rovdrift. Den slitage er ikke god på sigt,« siger han til VG.

En der også advarer mod belastningen er den tidligere håndboldspiller Hanne Halén, der selv var plaget af skader i karrieren.

Blandt andet rev hun korsbåndet over som 18-årig, og med tiden sagde hendes krop fra. Den kunne ikke holde til belastningen.

I dag bruger hun blandt andet tiden på oplæg for fysioterapeuter og læger. For hun vil forklare dem, at de har et ansvar i forhold til at sige fra overfor trænerne, hvis spillerne ikke selv kan indse deres begrænsning.

Nora Mørk, der er søster til Thea Mørk, gik glip af EM på grund af en skade. Foto: PATRIK STOLLARZ

»Jeg tror, helt klart at presset på nutidens topspillere er for stort. De er med i så meget. Kampprogrammet er tættere, og der er stor belastning på dem. Når der har været så mange skader, som det norske landshold har oplevet på det sidste, er der grundlag for at sige, at belastningen er for stor,« siger Hanne Halén til VG.

For Thea Mørk er ikke den eneste, der er blevet ramt af skader. Inden det netop afviklede EM i Frankrig, ødelagde Amanda Kurtovic sit forreste korsbånd i det ene knæ. Tilbage i oktober var det profilen Nora Mørk, søster til Thea Mørk, der - igen - var blevet ramt af en skade i sit knæ og dermed måtte vinke farvel til årets slutrunde.

Thea Mørk skrev fredag et opslag på Instagram, hvor hun satte ord på det tidlige karrierestop. Og hun lagde ikke skjul på, at beslutningen var hård.

'Mit håndboldhjerte græder, men jeg har indset, at min krop ikke kan holde til topidræt mere. Det har været en vanskelig proces, men jeg føler, det er det rette for mig nu,' skrev Thea Mørk blandt andet.