David Davis er ikke glad.

Ikke bare er Rene Toft færdig ved den igangværende VM-slutrunde - den danske stregspiller er efter al sandsynlighed også færdig for sæsonen.

Og det går hårdt ud over den danske håndboldspillers klubhold, Veszprém, hvor David Davis er træner.

»I klubben har vi en politik om, at hvis du har et problem i den sidste måned før en landsholdssamling, skal man blive i klubben. Klubben er nummer et. Alle vil gerne spille for landsholdet, men man må huske på, at kontrakten er med klubben. Nu har vi et kæmpe problem,« siger David Davis til TV 2 Sport.

David Davis er træner for Veszprém, men ved VM er han også landstræner for Egypten, Danmarks næste modstander.

Han siger desuden, at Rene Toft har spillet mere ved VM, 'end han burde', fordi han har haft problemer siden oktober.

Ifølge TV 2s optælling har Rene Toft ved VM spillet...:

26 minutter mod Chile

25 minutter mod Tunesien.

0 minutter mod Saudi-Arabien

38 minutter mod Østrig.

10 minutter mod Norge - hvorefter han udgik med sin skade.

David Davis, der også er landstræner for Danmarks kommende VM-modstander Egypten, mener, at det bliver umuligt at finde en erstatning til resten af sæsonen i den ungarske klub.

Den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen, afviser, at Rene Toft skulle have spillet for meget ved VM. Heller ikke antalle af minutter på banen har haft betydningen for skadens karakterer, mener han.

Rene Toft så til fra tilskuerpladserne sammen med en anden landsholdsspiller Hans Lindberg, da Danmark lørdag spillede mod Ungarn.

»Renés skade kommer ikke i et løb, hvor han er overbelastet. Det sker ved et uheld, hvor han bliver skubbet ud af balance. Den køber jeg slet ikke. Hvis det er tilfældet, at spillerne ikke må spille mere end 10-12 minutter, bliver det svært. Så skal vi i hvert fald til at have nogle større trupper,« siger Nikolaj Jacobsen til TV 2 Sport.

Landstræneren har tidligere begrædt, at Danmark må spille VM færdig uden den vigtige forsvarskrumptap.

»Han bliver ikke klar til at spille mere i denne omgang. Det begræder vi alle, da René er en ekstremt vigtig figur på det her hold,« lød det fra Nikolaj Jacobsen, da skaden var en realitet.

Med Rene Toft ude blev der lørdag aften for første gang plads til broren Henrik Toft på det danske landshold.

Danmarks kampe ved VM VM Gruppe C: Torsdag d. 10. januar: Chile-Danmark 16-39

Lørdag d. 12. januar: Danmark-Tunesien 36-22

Mandag d. 14. januar: Danmark-Saudi-Arabien 34-22

Tirsdag d. 15. januar: Østrig-Danmark 17-28

Torsdag d.17. januar: Danmark-Norge 30-26

Mellemrunden starter lørdag d. 19. januar.

starter lørdag d. 19. januar. Lørdag d. 19. januar: Danmark-Ungarn 25-22

Mandag d. 21. januar: Egypten-Danmark

Onsdag d. 23. januar: Danmark-Sverige

Semifinaler afvikles fredag d. 25. januar

afvikles fredag d. 25. januar Bronzekamp og finale afvikles søndag 27. januar

Akkompagneret af et stort jubelbrøl fra publikum blev han skiftet ind til sine første VM-minutter i 25-22-sejren over Ungarn.

Men storebrorens exit har alligevel sat sin spor hos ham.

»Det er utroligt hårdt, fordi René har kæmpet rigtig hårdt for det her og er en utrolig vigtig spiller for holdet. Men først og fremmest er det synd for René, at han må være ude i en periode nu, for han har også set frem til det her mesterskab, ligesom alle vi andre har. Det var en tung besked at få. Og det var for meget for mig at skulle stå og udtale mig om det dagen efter, kunne jeg mærke,« sagde Henrik Toft efter kampen mod Ungarn.

