Kentin Mahé er Frankrigs nye, store stjerne. Han er topscorer for de mangedobbelte mestre og er med sin alsidighed blevet en vigtig del af landstræner Didier Dinarts mandskab efter tabet af flere legender.

Men i Sverige har han også en særlig plads. Det skyldes ikke bare, at Kentin Mahé var en vigtig del af Frankrigs 30-27-sejr over Kroatien, som sendte Sverige i EM-semifinalen mod Danmark. Det er i lige så høj grad på grund af det interview, som Kentin Mahé leverede direkte på svensk TV3 efterfølgende.

»Vi siger merci beaucoup,« sagde TV3-reporter Suzanne Sjögren, som tak for hjælpen til Frankrig.

Og så svarede franske Kentin Mahé ellers selv på flydende svensk, skriver Expressen.

»Varsågod,« startede Kentin Mahé, inden han også fik sendt en hilsen af sted til sin mormor.

»Hej mormor. Jeg elsker dig. Kys!,« sagde den franske stjerne på svensk.

Det er der en god forklaring på. For Kentin Mahés mormor, Kerstin, er nemlig svensk. Og det var hende, der ifølge L'Équipe i sin tid mødte en mand i Frankrig. Derfor har Kentin Mahé også stærke bånd til Sverige, hvor han selv boede i en periode som ung. I 2008 valgte den franske landsholdsstjerne nemlig at flytte til Stockholm for at gå i gymnasiet, og imens trænede han ifølge Handbollskanalen med Hammarbys håndboldakademi, hvor den legendariske svenske landsholdsspiller Staffan Olsson på det tidspunkt var træner.

Derfor var der altså ekstra god grund til smil for Kentin Mahé onsdag aften. For han og Frankrig sendte ikke bare hjemmebanefavoritterne fra Kroatien ud af EM. De sørgede også for at slippe for Danmark i semifinalen, som de ønskede, samt at sende Kentin Mahé andet hjemland videre.

Du kan høre Kentin Mahé i et svensk interview med Sveriges Radio herunder.