Hun kunne ikke holde tårerne tilbage. For det er meget snart slut med håndbold for Ann Grete Nørgaard.

Sammen med resten af Silkeborg-Voel-holdet tabte hun onsdag aften til Herning-Ikast.

Det betød endegyldigt farvel til semifinalen i kvindernes slutspil, og dermed har den danske håndboldstjerne blot to kampe tilbage i karrieren.

Noget, der fik tårerne frem, da en rørt 'AG', som hun kaldes, blev interviewet af TV 2 Sport. For hun kommer i den grad til at savne den sport og de store kampe, der har fyldt så meget i hendes liv.

»Vi har gjort os betydende i slutspillet og har spillet rigtig mange gode kampe. Jeg har nydt at spille, nydt at være hjemme og komme rundt i hallerne og hilse på en masse mennesker. Jeg har elsket hvert sekund. Det er helt fint at stoppe, men det er bare svært, specielt når man er sådan en adrenalinjunkie, der godt kan lide de her store kampe. Det ved jeg jo godt, at jeg kommer til at savne.,« fortalte hun onsdag aften.

Det var i starten af marts, Ann Grete Nørgaard i et langt opslag på Instagram fortalte, at hun ville lægge håndboldskoene på hylden efter den igangværende sæson.

'Jeg har lyst til at blive ved for evigt – springe indover fra fløjen og nørde detaljerne. Jeg bliver aldrig træt af det. Men der er andet i livet, og jeg har noget faglighed, jeg glæder mig til at udfolde,' skrev hun blandt andet.

Karrieren har budt på klubber med adresser som Viborg, Randers, Horsens, Holstebro og rumænske Ramnicu Valcea.

Ann Grete Nørgaard var desuden en del af det danske landshold i 10 år. Hun nåede at spille 139 kampe og score 549 mål i rødt og hvidt.

Ved siden af håndboldkarrieren er hun i øjeblikket ansat som lærer på Hald Ege Høj- og Efterskole. Derudover er hun ved at uddanne sig inden for offentlig ledelse.

Ann Grete Nørgaards sidste to kampe i karrieren bliver slutspilskampen mod Horsens og en pokalkamp mod 2. divisionsholdet Sæby.