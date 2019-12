Estavana Polman uddeler store roser til veninden Sandra Toft før Hollands VM-møde med Danmark.

Uden for banen er de gode veninder, men når Danmark og Holland mandag formiddag mødes ved VM i kvindehåndbold vil Sandra Toft og Estavana Polman gøre alt for at gøre livet surt for hinanden.

Den danske klassemålmand og den hollandske storskytte spillede sammen i Team Esbjerg i to sæsoner, og Polman er imponeret over, hvad hendes tidligere holdkammerat præsterer ved VM.

- Først og fremmest er jeg meget stolt af hende. Hun gør det virkelig godt og er en dygtig målvogter.

- Men jeg håber, hun fucker det op i morgen (mandag, red.), siger Polman.

Efter Hollands nederlag til Tyskland søndag flirtede hun med tanken om at sende vin til Sandra Tofts værelse i håbet om, at det ville gøre den danske keeper uoplagt mandag.

Holland har hårdt brug for en sejr over danskerne efter det sløje resultat mod Tyskland.

Hollænderne havde ellers som det eneste hold i mellemrundepuljen fire point med over, men fik altså den værst tænkelige start.

- Hvis vi spiller, som vi skal i forsvaret og får lidt fart i angrebet, kan vi komme langt. Men vi er nødt til at få energien og udstrålingen tilbage, siger Polman.

Hun kommer til at stå over en lang række spillere, hun er vant til at møde i den danske liga.

- Det bliver fint at spille mod Danmark. Det er et godt hold, og det bliver svært, siger Polman.

Den hollandske målvogter Tess Wester er på kontrakt i Odense, og hun ser frem til at møde en del af sine klubkammerater.

- Det er noget særligt at spille mod spillere, jeg ser hver dag. Selvfølgelig vil jeg gerne slå dem, så jeg kan tage hjem med et smil, siger Wester.

Kampen mellem Danmark og Holland fløjtes i gang klokken ti mandag formiddag.

/ritzau/