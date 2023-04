Den svenske håndboldstjerne Filippa Idéhn kommer ikke på banen resten af sæsonen.

Det er der dog en helt særlig og god grund til. For landsholdsmålvogteren er nemlig gravid med sit første barn.

»Vi har haft fornøjelsen af Filippa i flere år i Silkeborg-Voel, og vi har været utroligt glade for samarbejdet. Vi glæder os på Filippas vegne. Det er stort at skulle være forældre, og vi ønsker Filippa og familien et kæmpe stort tillykke med familieforøgelsen,« siger Jakob Andreasen, der er cheftræner i Silkeborg-Voel, til klubbens Facebook-side.

Dermed kommer Filippa Idéhn heller ikke til at spille flere kampe i Silkeborg-trøjen, for hun har fra næste sæson kontrakt med Ikast Håndbold.

De må dog vente lidt med at se hende i aktion. Landsholdsspilleren slår dog fast, at hun også allerede glæder sig til at vende tilbage.

»Jeg elsker at spille håndbold. Min motivation for at spille på højt niveau igen er stadigvæk høj, og jeg glæder mig til at spille for Ikast Håndbold efter graviditeten,« siger hun til Facebook-siden.

Hun understreger samtidig, at hun har nydt sin tid i Silkeborg-Voel, som hun har spillet for siden 2021, og de mange oplevelser, der har været.

»Jeg er taknemmelig for alle de dejlige mennesker, jeg har lært at kende i og rundt omkring klubben,« siger Filippa Idéhn.

Filippa Idehn har spillet på det svenske landshold siden 2011. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Filippa Idehn har spillet på det svenske landshold siden 2011. Foto: LOIC VENANCE

Målvogteren, der har spillet på det svenske landshold siden 2011 og indtil videre står noteret for 131 kampe her, var med til at vinde EM-bronze i 2014.

Når der til december er VM i Danmark, Norge og Sverige, bliver det dog nok uden hende.