Efter syv år har håndboldstjernen Daniel Svensson og hans kæreste Julie Bødker valgt at gå hver til sit.

Den tidligere landsholdsspiller har været gennem to kræftforløb med kæresten trofast ved sin side, indtil han blev erklæret kræftfri sidste år.

Kontrol skanning #dererkundage Et opslag delt af Daniel Svensson (@dsvensson25) den 27. Sep, 2017 kl. 4.05 PDT



Men den alvorlige sygdom har desværre haft så stor påvirkning på parrets forhold, at de i februar valgte at flytte ud af det hus, de boede sammen i i Aalborg.



»Efter anden omgang af et hårdt behandlingsforløb gled vi stille og roligt ud af kæresteforholdet,« siger 36-årige Daniel Svensson til B.T.

En dødsangst

Han fortæller, at han efter at være blevet kræftfri havde brug for at komme ud og have en masse fart på. Det gjaldt blandt andet med et job som tv-kommentator, direktør for en børnefond og forfatter af en bog om sit kræftforløb, som han også tog ud for at holde foredrag om.



»Det er en form for dødsangst. Jeg vil ud over rampen, fordi jeg har fundet ud af, at livet er så skrøbeligt. Hvorimod Julie, som har været pårørende, har været meget belastet og fik en lille omgang stress, har brug for ro i sit liv.«

på privat stue og med flot sekretær fik mine stamceller retur i går og har været træt|smadret lige siden! kroppen brokker sig mere og mere men det vender om en uges tidhumøret er fint og tanker stålsat på tiden herefter.. kom glad sol|sommer|genoptræning #staypositive #keepfighting #fuckcancer #dererkundage #kysdetnudetsatansliv Et opslag delt af Daniel Svensson (@dsvensson25) den 24. Maj, 2016 kl. 2.41 PDT



Daniel Svensson fortæller, at kæresten under kræftforløbene har stået for at holde orden i hjemmet og økonomien, mens hun samtidig var ved at færdiggøre en ph.d. i prostatakræft.

Snakker stadig sammen

Men selvom kæresteforholdet er bristet, er der ikke noget ondt blod mellem Daniel Svensson og hans eks-kæreste.



»Vi fandt ud af, at vi stadig elskede hinanden, men som venner og ikke kærester. Og vi er rigtig gode venner den dag i dag og snakker meget sammen. Hun betyder umådelig meget for mig, fordi vi har været gennem de to forløb,« understreger Daniel Svensson.

.. Nogle blev gulddrenge i weekenden #jegerstoltafdig #gulddreng #final4 #aalborg #danmark #santandercup #skjern #skjernhåndbold #vamosgrøn #medpåsidelinjen #heltfremragendebilledeafosbeggefaktisk Et opslag delt af Julie Bødker (@julieboedker) den 9. Feb, 2017 kl. 1.35 PST

Håndboldstjernen blev første gang syg af kræft i 2013 og anden gang i 2016.

Nu har Daniel Svensson købt en andelslejlighed på Nørrebro i København og glæder sig til at se, hvilke muligheder storbyen har at byde på.