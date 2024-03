Spillere fra Bahrain har fået mellem 2 og 12 måneders karantæne for at angribe en dommer.

Bahrains mandlige håndboldlandshold, som Danmark mødte ved VM sidste år, kommer til at undvære flere spillere, næste gang der er kamp i kalenderen.

Flere af holdets spillere har således fået lange karantæner, efter at de var med til at angribe dommeren, da de havde tabt til Japan i semifinalen ved de asiatiske mesterskaber i januar.

Landsholdets anfører, Husain Al-Sayyad, er den, der har fået den længste karantæne. Han må ikke spille håndbold i nogen nationale eller internationale turneringer i et år.

Det oplyser Det Internationale Håndboldforbund (IHF) på sin hjemmeside fredag.

Ali Merza har fået ni måneders karantæne, Mohamed Habib og Mohamed Merza har fået tre måneders karantæne, og Mohamed Abdulhusain har fået to måneders karantæne.

Ifølge IHF er karantænerne uddelt på baggrund af, at "flere spillere fra Bahrain udviste en yderst respektløs opførsel over for de dommere, der dømte kampen", lyder det på forbundets hjemmeside.

Foruden straffen til spillerne har Bahrains Håndboldforbund fået forbud mod at arrangere kontinentale og internationale turneringer i en periode på to år.

Bahrain var vært for de asiatiske mesterskaber og formåede ifølge IHF ikke at levere tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

På videomateriale fra kampen, som Japan vandt 20-17, kan man se, at flere spillere fra Bahrain konfronterer den ene dommer bag baglinjen i den ene ende af banen.

Én spiller er ekstraordinært aggressiv og bliver fjernet af nogle af sine holdkammerater, mens vagter i hallen kommer dommeren til undsætning og fører ham ud af hallen.

Da Bahrain spillede bronzekamp tre dage senere, var ingen af de nu straffede spillere med.

Bahrain bliver trænet af islandske Aron Kristjánsson, der tidligere har trænet Skjern, KIF Kolding og Aalborg Håndbold.

/ritzau/