Den islandske håndboldspiller Olafur Gustafsson må i tre kampe se med fra tribunen.

KIF Kolding-spilleren Olafur Gustafsson er blevet idømt tre spilledages karantæne for at give en modspiller et knytnæveslag under en ligakamp.

Det skriver Divisionsforeningens Disciplinærudvalg på Twitter torsdag.

Karantænedommen betyder, at den islandske spiller ikke er med i de tre resterende kampe i februar for KIF Kolding, som er imod Ribe-Esbjerg, Skjern og GOG.

Episoden skete med fire minutter til pausen i opgøret mellem KIF Kolding og Nordsjælland Håndbold i herrernes håndboldliga.

Nordsjælland Håndbolds Nicolas Lundbye Kristiansen var på vej op i et hopskud, hvorefter Olafur Gustafsson gav ham en hård medfart.

På de efterfølgende tv-billeder var det tydeligt, at Olafur Gustafsson satte en direkte og voldsom knytnæve i maven på Nicolas Lundbye Kristiansen, der efterfølgende måtte en tur i gulvet for at sunde sig.

De to dommere i kampen overså dog forseelsen og gav dermed ingen sanktion til Kolding-spilleren.

Olafur Gustafsson (th.) var en del af det islandske landshold ved det netop overstået VM. Foto: PATRIK STOLLARZ Vis mere Olafur Gustafsson (th.) var en del af det islandske landshold ved det netop overstået VM. Foto: PATRIK STOLLARZ

Derfor er TV 2 Sports håndboldekspert Bent Nyegaard glad for, at man efterfølgende har kigget forseelsen igennem.

»Jeg er meget tilfreds med, at Disciplinærudvalget har taget konsekvensen af dét, de har set, og som vi andre så. Det var grimt, og det klæder på ingen måde håndboldspillet. Det fylder mig med afsky,« siger Bent Nyegaard.

Den ærgerlige situation for KIF Kolding kommer umiddelbart efter fyringen af den nu tidligere cheftræner i klubben. Lars Frederiksen.

KIF Kolding indtager i øjeblikket en 10. plads i håndboldliga efter 19 spillede kampe.