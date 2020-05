Den internationalt anerkendte håndboldreporter Peter Bruun er død af kræft i en alder af 64 år.

Det oplyser det europæiske håndboldforbund, EHF, som har udsendt en pressemeddelelse om danskerens dødsfald.

»Det er med stor sorg, at EHF rapporterer om døden af ​​en af ​​dens førende journalister, Peter Bruun. Han døde af kræft i en alder af 64 år i Frederikshavn, Danmark, mandag 11. maj,« skriver EHF i pressemeddelelsen.

»Peter var med i lang tid og en af de mest de mest aktive medlemmer af EHFs freelancejournalisters netværk, og han dækkede både klub- og landsholdskonkurrencer for EHFs websider i mere end to årtier,« tilføjer EHF og bemærker, at Peter Bruun også interesserede sig for og skrev om fodbold og ishockey.

Håndbolden blev imidlertid Peter Bruuns hjertebarn, og den øverste instans i sporten sender ham i den lange meddelelse videre med mange positive ord.

»Det var ikke kun EHFs mediehold, der værdsatte og nød godt af hans store viden om sporten, men også alle hans kolleger elskede hans gode humør og den energi, han bragte med sig ind i samtalerne og til holdet.«

»Peter er en inspiration for mange unge kolleger. Han var en kæmpe support på holdet og altid klar med gode, værdifulde råd, og han tilbød altid sin hjælp.«

»Trods sin sygdom skruede Peter aldrig ned for sin aktivitet i EHF. Så sent som få dage inden sit dødsfald publicerede han indhold til EHFs hjemmesider. Han vil blive savnet utroligt meget. EHF tilslutter sig den række af hans kolleger, der har udtrykt den dybeste sympati og kondolencer til Peter Bruuns kone, børn, familie og venner i denne svære tid,« slutter EHF sin meddelelse.