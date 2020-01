Morten Olsen oplever, at bolde kan være store eller små, hårdtpumpede eller bløde, alt efter hvor han spiller.

En håndbold er ikke bare en håndbold, for nogle af dem er umulige at spille med.

Det mener landsholdets playmaker Morten Olsen, der især oplever forskellene i den tyske Bundesliga, hvor danskeren spiller for Hannover-Burgdorf.

Der er ellers faste regler for, hvor meget en håndbold skal måle i omkreds og veje, men alligevel er der forskel på dem.

Først og fremmest har det betydning, hvor meget luft der er i boldene.

- Man kan ikke spille med en hårdtpumpet bold, det er simpelthen umuligt, det bliver elendig håndbold, mener Morten Olsen.

- De fleste spillere vil helst have, at læderet er en smule blødt og ikke helt pumpet op. Det giver et bedre greb i bolden, og man har nemmere ved at holde fast, siger playmakeren.

Morten Olsen husker fra sin første tid i tysk håndbold, at især Kiel pumpede boldene anderledes hårde end mange af de øvrige hold.

- De pumpede boldene så store, så hver gang man mødte Kiel, havde man en klar ulempe, fortæller han.

I Tyskland bruger bundesligaholdene desuden forskellige mærker af bolde, hvilket øger forskellen.

Ifølge Det Internationale Håndboldforbunds (IHF) regler skal en håndbold have en omkreds på 58-60 centimeter og veje 425 til 475 gram.

Morten Olsen fortæller, at størrelsen på boldene hos de enkelte mærker varierer en hel del. Nogle skal pumpes helt op for at nå en omkreds på 58 centimeter, mens det for andre mærker er anderledes.

- Der er meget forskel på boldene de forskellige steder. Nogle steder er boldene kæmpestore og ikke så gode, så det kan være svært at komme som udehold.

- Det ville være mest fair, hvis der blev spillet med én slags bold, ligesom til en slutrunde, siger Olsen.

Til det igangværende EM i Sverige, Norge og Rusland skal han ikke bekymre sig om forskellige boldmærker. Den officielle EM-kampbold er lavet af det danske mærke Select.

Det danske landshold indleder EM lørdag i Malmø mod Island, der venter i den første gruppekamp. Der er kampstart klokken 18.15.

Danmark er desuden i gruppe med Ungarn og Rusland. De to bedste hold går videre til mellemrunden.

/ritzau/