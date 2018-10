København Håndbold besejrede Nykøbing Falster og har nu vundet seks kampe på stribe.

Efter en lidt svingende sæsonstart er danmarksmestrene fra København Håndbold kommet op i omdrejninger i kvindernes håndboldliga, HTH Ligaen.

Københavnerne sikrede sig den sjette sejr i træk, da Nykøbing Falster Håndboldklub (NFH) blev slået med 31-27 i Frederiksberg Hallen.

Dermed rykker København yderligere frem i tabellen, hvor klubben nu blander sig i den absolutte top.

Selv om gæsterne ikke var foran på noget tidspunkt, var første halvleg ganske jævnbyrdig. Holdene fulgtes ad til 10-10, inden københavnerne trak fra i slutfasen og gik til pause med en føring på 15-12.

Efter pausen blev tingene dog hurtigt sat på plads. NFH var syv minutter om at score for første gang, og det udnyttede København Håndbold til at øge forspringet til otte mål ved stillingen 20-12.

11 forskellige markspillere fordelte de københavnske scoringer mellem sig i en kamp, der ikke for alvor blev spændende.

Efter nederlaget er NFH på ligaens fjerdeplads, men træner Jakob Larsens tropper har det i øjeblikket svært mod de øvrige tophold. Inden for 14 dage har falstringerne tabt til Odense, Team Esbjerg og København

/ritzau/