Danmark spiller officielt på udebane, når håndboldlandsholdet lørdag møder Færøerne i Skjern Bank Arena.

Aarhus. Omgivelserne er velkendte for de fleste danske håndboldlandsholdsspillere, og tilskuerpladserne vil formentlig være domineret af landsmænd.

Men lørdagens EM-kvalifikationskamp mod Færøerne i Skjern Bank Arena er formelt en udekamp for det danske herrelandshold.

Forholdene i hallen i Tórshavn lever nemlig ikke op til kravene fra Det Europæiske Håndbold Forbund (EHF), der har tvunget færingerne til at finde en anden hjemmebane.

- Det er faktisk lidt ærgerligt. Færøerne skulle være rigtig flot, så jeg havde håbet på, at vi kunne få en lidt billig og hurtig tur derop for at se, hvordan der ser ud, siger den danske playmaker Morten Olsen med et grin.

- Jeg ville ikke have noget problem med at spille i en lille hal på Færøerne. Det ville da kun være hyggeligt, og det ville helt sikkert være godt for håndbolden deroppe, siger han.

Med kontrakt i Hannover i den tyske Bundesliga har han dog rigeligt med transporttid til og fra kampe i dagligdagen.

Derfor er Olsen udmærket tilfreds med at slippe med den korte vej fra hotellet i Aarhus til håndboldarenaen i Skjern.

Samme holdning har landstræner Nikolaj Jacobsen. Ved siden af tjansen som landstræner er han træner i en anden tysk klub, nemlig Rhein-Neckar Löwen.

- Der er jeg en del egoistisk. Jeg rejser rigeligt med mit klubhold, så jeg skal være ærlig at sige, at jeg er tilfreds med at undgå en tur til Færøerne.

- Men for håndbolden på Færøerne kunne det være rigtig godt, hvis vi var kommet derop, siger Nikolaj Jacobsen.

At færingerne har valgt hjemmebane i Danmark er sket helt på deres eget initiativ, fortæller Morten Henriksen, der er sportschef i Dansk Håndbold Forbund.

- Det er jo EHF, der har sagt, at den hal på Færøerne ikke kan bruges. Morten Stig Christensen (DHF's generalsekretær, red.) og jeg var selv deroppe sidste år, og det er da også en meget lille hal.

- Vi tilbød dem, at vi nok skulle hjælpe med at finde en hal. Men Færøerne har klaret det hele selv, og derfor er det fuldstændig uden om os, siger Morten Henriksen.

Han beskriver hallen i Tórshavn som noget, der ligner en skolehal, men understreger, at den danske delegation ikke ville have haft problemer med at spille i den færøske hovedstad.

- Jeg ville gerne have gjort mit til, at Færøerne kunne have fået den oplevelse med håndbold.

- Men hvis der ikke er nogle kriterier, er der heller ikke noget incitament til at presse på for at få bygget de haller. Og det havde været sløje tv-billeder deroppefra, siger Morten Henriksen.

Reglerne tilsiger, at hjemmeholdet skal betale udeholdets flybilletter, men eftersom den danske delegation blot skal rejse fra landsholdslejren i Aarhus til Skjern, har det ikke været aktuelt.

Helt efter bogen har Færøerne også tilbudt at stille et hotel i Skjern til rådighed for danskerne. Men det har DHF takket nej til.

- I stedet får spillerne nogle billetter til kampen, siger Morten Henriksen.

Kampen mellem Færøerne og Danmark spilles lørdag klokken 16.10.

/ritzau/