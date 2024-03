Efter massiv kritik har Divisionsforeningen Håndbold droppet planen om en ny turneringsstruktur fra 2025.

Idéen om at reducere kvindernes håndboldliga fra 14 til 12 hold er foreløbig lagt på is.

På et bestyrelsesmøde torsdag valgte Divisionsforeningen Håndbold ifølge TV 2 Sport at udskyde planerne om en ny ligastruktur for både mænd og kvinder på ubestemt tid. Det sker efter kritik fra en lang række ligaklubber.

- Bestyrelsen har besluttet ikke at sende den indstilling, der ligger lige nu, videre til prof-udvalget. Derfor kan man ikke overholde den deadline, der var sat til senest 1. marts, og bestyrelsen finder det ikke ansvarligt at udskyde den deadline over for klubberne, som skal begynde en ny sæson om fire måneder, siger Divisionsforeningen Håndbolds direktør, Thomas Christensen, til TV 2 Sport.

Ændringen i ligastrukturen skulle være trådt i kraft fra og med sæsonen 2025/26.

Den mest markante nyskabelse var at slanke kvindernes liga med to hold. Derudover skulle antallet af direkte nedrykkere fra både mændenes og kvindernes liga fordobles fra en til to.

Forslaget har dog mødt kraftig modvind. I slutningen af januar udtrykte 11 ud af 14 kvindeligaklubber bekymring i et brev til Divisionsforeningen Håndbold.

- Vi føler os overbeviste om, at det nuværende antal hold sikrer en god balance mellem talentudvikling og et hensigtsmæssigt kampprogram for vores bedste kvindelige håndboldspillere, lød det i brevet.

Kun de tre tophold, Team Esbjerg, Ikast Håndbold og Odense Håndbold, manglede blandt underskriverne.

Senere meldte 10 ud af 14 klubber fra herreligaen sig i koret af kritikere. Her var man særligt utilfreds med proceduren i sagen.

Ifølge TV 2 Sport vil Divisionsforeningen Håndbold nu indkalde klubberne til et møde for at diskutere situationen.

Der er sat en ny deadline 31. december 2024 for at vedtage en ny struktur, der i givet fald tidligst vil få effekt fra sommeren 2026.

/ritzau/