De fleste er vant til at se ham på en håndboldbane.

Men nu har Erik Veje Rasmussen valgt at gå i en helt anden retning.

For den tidligere Århus Håndbold-træner er nemlig gået ind i politik, skriver TV 2 Østjylland.

Erik Veje Rasmussen stiller op for Venstre i Østjyllands Storkreds, og han fortæller til mediet, at han glæder sig og altid har haft en stor interesse for netop politik.

Nu håber han, at han kan være med til at gøre en forskel ved at stille op til Folketinget.

»Den verden og det samfund, vi lever i, er enormt problemfyldt, og det vil jeg gerne være med til at præge og påvirke med mine holdninger,« siger han.

Erik Veje Rasmussen mistede i april sidste år sit job i håndboldverdenen, da Århus Håndbold lukkede ned med en konkurs og fusionerede med Skanderborg Håndbold.

Her valgte træneren at takke nej til at følge med efter at have været i den aarhusianske klub siden 2003.

»Jeg har takket nej. Jeg fulgte min mave, og den sagde, at det skulle jeg ikke. Det er altid den, jeg spørger til råds,« sagde Erik Veje Rasmussen blandt andet i den forbindelse og tilføjede, at det kunne være et stop i en uge, men det kunne også være for resten af livet.

Han stoppede selv sin aktive håndboldkarriere i 1998, efter han i en årrække havde været spillende træner.