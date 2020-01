Den tidligere danske håndboldspiller Camilla Andersen har sammen med sin ægtefælle sat deres lejlighed til salg.

Og det kan potentielt ende med lidt af en fortjeneste.

Den 114 kvadratmeter store luksuslejlighed på Rundholtsvej i København er nemlig blevet sat til salg for 7,5 millioner kroner.

Det er 1,3 millioner kroner mere, end hvad Camilla Andersen og ægtefællen Charlotte Pedersen for et halvt år siden købte lejligheden på 12. sal for. Det skriver Se og Hør.

Og noget kunne godt tyde på, at den tidligere håndboldstjerne med utallige landskampe på cv'et har styr på, hvordan man tjener penge på boligmarkedet. Sidste år solgte parret således deres lejlighed på Havneholmen i København med en fortjeneste på hele 4,1 millioner kroner.

Den lejlighed nåede de at bo i i tre år. I salgsopslaget beskrives deres nuværende bolig blandt andet som en 'helt fantastisk og unik liebhaverlejlighed, der er lige til at flytte ind i'.

Camilla Andersen blev gift med Charlotte Pedersen i 2016. Den tidligere landsholdsspiller nåede i løbet af sin karriere 194 kampe i rødt og hvidt og blev i 2012 det 27. medlem af DIFs Hall of Fame.

Er du interesseret i at se nærmere på den dyre luksuslejlighed, så kan du finde den lige her.