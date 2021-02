Mens hans spillere fejrede sejren over holdets store rivaler, begyndte Zlatko Saračević at føle sig skidt tilpas og kørte fra stedet med holdets målmandstræner.

Han fik det dårligt ved et lyskryds og målmandstræneren ringede straks efter en ambulance.

Zlatko Saračević blev forsøgt genoplivet efter et hjertestop i hele 40 minutter, men håndboldlegendens liv stod ikke til at redde, skriver det kroatiske medie Podravski.

Hans hold Pordravka, med ham i spidsen som træner, havde lige vundet over deres rivaler Lokomotiv Zagreb og Zlatko Saračević var en glad mand efter holdets 12. sejr på stribe.

Foto: JACQUES DEMARTHON Vis mere Foto: JACQUES DEMARTHON

»Tillykke til pigerne. Det var et rigtigt rivalopgør, hvor Lokomotiva har et godt hold med syv piger med bronzemedaljer (fra Kroatiens kvindelandsholds tredjeplads ved EM red.). Det er en skam, at der ikke var noget publikum til at se en kamp med super meget kvalitet,« lød det fra den nu afdøde håndboldlegende.

Det blev desværre Zlatko Saračevićs sidste ord.

Håndboldlegenden nåede i sin aktive karriere at vinde VM-guld i 1986 i Schweiz, OL-guld med Kroatien i 1996 i Atlanta og var en stor profil gennem mange år på det ungarske storhold Veszprem.

Klubben sagde efter det tragiske dødsfald farvel til Saračević.

Terrible news from Croatia. The legend of Croatian handball, Zlatko Saračević, according to information of several Croatian media died from a heart attack after today’s match between Podravka and Lokomotiva only 59 years old.

Rest in peace.https://t.co/0ygQXe32bm#handball — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) February 21, 2021

»Det er med stor sorg og smerte at vi må meddele, at træneren for RK Podravka Vegeta, Zlatko Saračević, døde i aftes. Han var en elsket mand, far og hædret håndboldspiller, der har sat et uudsletteligt spor i håndbolden og sportshistorien – både som spiller og træner.«

Zlatko Saračević blev 59 år og efterlader sig en kone og to børn.