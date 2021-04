Landstræner Jesper Jensen beholder Simone Petersen og Sara Hald i landsholdstruppen grundet småskader.

Sara Hald var tidligere på ugen lykkelig for bare at snuse til tre træninger sammen med de danske håndboldkvinder.

Men nu kan Odense-stregspilleren se frem til at være med i truppen til de to testkampe mod Spanien torsdag og lørdag.

Også bagspilleren Simone Petersen fra Herning-Ikast er indlemmet i truppen, oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside.

Landstræner Jesper Jensen ønsker at udvide truppen mod spanierne på grund af skavanker hist og her.

- Vi er ramt af lidt småskader rundt omkring, så derfor har vi bedt Simone og Sara om at blive samlingen ud, og det er vi superglade for, at de har sagt ja til, siger Jesper Jensen.

Han ser frem mod de to testkampe, hvor han vil bygge videre på de ting, som holdet har lagt på under EM i december og senest i kampene i marts mod Frankrig.

- Derudover har vi nye spillere, der skal ind i nogle af konstellationerne, især i forsvaret, nu hvor Line Haugsted er ude i denne omgang.

- Og så får vi god mulighed for at prøve Mie Højlund af på højre back, hvor Mette Tranborg og Louise Burgaard døjer med lidt småskader.

- Så vi er især glade for de træninger, vi har nu, men glæder os bestemt også til kampene mod Spanien, som er en modstander, vi ikke møder så tit, siger landstræneren.

/ritzau/