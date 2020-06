Kvindelandsholdets træner, Jesper Jensen, medgiver, at Danmark havnede i den sværest mulige gruppe.

Landstræneren for de danske håndboldkvinder ser en fordel i, at hans mandskab får en svær start ved EM i december.

Jesper Jensen medgiver, at lodtrækningen ikke kunne være værre med de stærke modstandere i den indledende gruppespil, men han mener samtidig, at det forhindrer, at Danmark kommer lallende ind i turneringen.

- Når man ved, at man skal præstere fra dag-1, kommer man ikke sådan lidt lallende ind i turneringen.

- For eksempel ved VM mødte Danmark Australien, og alle vidste, at lige meget, hvad der skete, ville vi vinde med mindst 20 mål. Og den slags kan nogle gange godt sætte sig lidt, siger landstræner Jesper Jensen.

Til EM blev Danmark torsdag placeret i indledende gruppe med Slovenien, Montenegro og Frankrig.

- Når man møder en stærkere modstander fra start, er risikoen selvfølgelig større for, at det ikke går godt. Men går det godt, har vi så mange dygtige spillere, at vores bredde også kan komme i spil, siger Jesper Jensen om den første kamp.

I den skal Danmark op imod Slovenien.

- Fra fjerde lag fik vi Slovenien, men kunne have fået Polen, Kroatien og Tjekkiet, som alle er hold, man slår meget ofte. Slovenien kan man ikke bare hakke af som en sikker sejr.

- Selvfølgelig er vi favoritter, men nok kun 60-40 i forhold til 80-20 mod de andre tre hold, siger Jesper Jensen.

Desuden mener han, at både Slovenien og Montenegro er værre at møde i starten af en turnering end senere i den.

- Montenegro og Slovenien er hold, der ofte brænder lidt ud i løbet af turneringerne. Men vi starter med at spille mod Slovenien, og de har et par verdensklassespillere, som plejer at være rigtig, rigtig gode i starten af turneringen.

- Det samme gælder Montenegro, som vi møder i den anden kamp, hvor også de er fulde af energi. Det er selvfølgelig lidt uheldigt, siger Jesper Jensen.

Kommer Danmark videre til mellemrunden, venter også her sværere modstand end i den anden turneringshalvdel. Her bliver modstanderne formentlig Rusland, Sverige og Spanien.

- Der er vel fem-seks hold i vores halvdel, der er seriøse bejlere til en semifinaleplads, mens det i den anden halvdel nok kun er to-tre hold, der er seriøse bejlere.

- Men jeg overordnet bare super positiv over, at der nu er kommet navne på efter en periode, hvor man slet ikke vidste, om slutrunden overhovedet ville blive til noget. Så selv en hård lodtrækning kan ikke få smilet af mine læber, siger landstræneren.

Hvis Danmark kommer videre til mellemrunden med nul point, er det så godt som umuligt at komme videre derfra, mener Jesper Jensen.

To point på kontoen sætter holdet under maksimalt pres i mellemrunden, hvorfor rent bord i form af tre sejre i det indledende gruppespil er målet.

