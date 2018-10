Michael Damgaard skal have mere spilletid i Bundesligaen, hvis han skal tilbage på landsholdet.

Aarhus. Det bliver et kapløb med tiden for håndboldspilleren Michael Damgaard, hvis han skal nå at presse sig ind på det danske landshold, der spiller VM på hjemmebane i januar.

Venstrebacken har deltaget i de seneste fire slutrunder og var med til at vinde OL-guld i Rio som en værdifuld joker med skydelyst og kort aftræk.

Men han har det meste af året været plaget af skader og får lige nu ikke meget spilletid i sin klub, Magdeburg.

- Han har i en længere periode ikke kunnet træne fuldt ud, fordi hans knæ har generet ham. Derfor har han ikke spillet nok. Specielt ikke i topkampene.

- Han skal kunne træne for fuld knald også med landsholdet ellers er der dygtige folk, der er klar til at tage hans plads, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

Han har udeladt Damgaard fra den 16 mand store trup, der er samlet i Aarhus forud for to EM-kvalifikationskampe senere på ugen.

Som supplement til det selvskrevne førstevalg som venstre back, Mikkel Hansen, udtog landstræneren i første omgang Nikolaj Markussen og Lasse Møller. Da sidstnævnte blev skadet, gik buddet videre til Jacob Holm.

- Konkurrencen er benhård, men at de andre er udtaget denne gang, betyder ikke at de står foran Michael Damgaard.

- Jeg vurderede, at det var bedst, at han blev hjemme og fik et godt træningsforløb i Magdeburg, så han forhåbentlig får mere spilletid, siger Nikolaj Jacobsen.

Det danske landshold møder Ukraine på onsdag efterfulgt af en kamp mod Færøerne tre dage senere.

Det er de to sidste landskampe, inden Nikolaj Jacobsen skal sammensætte sin VM-trup.

