DHF er i fuld gang med OL-forberedelserne, selv om kvindelandsholdet endnu har lang vej til Tokyo.

Vejen til OL er fortsat lang for det danske kvindelandshold i håndbold, men på ledelsesplan er OL-forberedelserne allerede langt fremme.

Sportschef Morten Henriksen har for længst holdt planlægningsmøder med landsholdsledelsen i form af landstræner Klavs Bruun Jørgensen, assisterende landstræner Lars Jørgensen og holdleder Mette Vestergaard.

- Jeg er vanvittig langt, og der er styr på mange ting. Det er lidt en komisk situation, for allerede for et par måneder siden sad jeg med Klavs, Lars og Mette og snakkede om hvis og hvis.

- Det er også en svær situation for dem, men det er bare nødvendigt. Vi skal være sikre på, at der er styr på det - hvordan hele logistikken skal være, hvis vi får to håndboldhold med til OL, siger Morten Henriksen.

Det mandlige landshold er OL-kvalificeret som regerende verdensmester, men kvindelandsholdet kan i værste fald være ude af OL-billedet onsdag middag.

Det sker, hvis Danmark taber til Serbien i den sidste mellemrundekamp ved VM.

Med en sejr er holdet som minimum sikret en playoffkamp om den syvendeplads, som giver billet til OL-kvalifikationsturneringen.

Først til marts skal billetterne til legene i Tokyo uddeles, og her får Danmark givetvis hård modstand, hvis holdet kommer så langt.

I Dansk Håndbold Forbund (DHF) er det nogle nervepirrende dage. Det ville være en streg i regningen, hvis kvindelandsholdet for anden gang i træk går glip af et OL.

- Det vil være rigtig ærgerligt. Økonomisk er OL en udgift for os, men det er penge, vi rigtig gerne vil af med.

- Vi skal også se det i en større fortælling. I forhold til brandingen af damelandsholdet er det vigtigt, siger Morten Henriksen.

Deltagelse i Tokyo vil gøre fin reklame for det forestående EM i Danmark og Norge om et år.

- Vi har sat OL-kvalifikation som en stor resultatmæssig målsætning. Vi har et landshold, som bliver ældre og mere erfarent, og det synes jeg også, at vi har kunnet se.

- Men der er ingen tvivl om, at der er forskel på fortællingen, hvis vi både har en OL-kvalifikation næste år og et OL op til EM på hjemmebane, hvor vi tror på, at der er en medalje i sigte, siger Morten Henriksen.

Kampen mellem Danmark og Serbien begynder klokken ti dansk tid.

/ritzau/