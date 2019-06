Danmark havde intet besvær med et overmatchet schweizisk landshold i den første af to VM-playoffkampe.

Det danske kvindelandshold i håndbold er godt på vej mod VM, der spilles i Japan sidst på året.

På hjemmebane i Roskilde vandt Klavs Bruun Jørgensens tropper den første af to playoffkampe mod Schweiz med 35-22 efter 18-10 ved pausen. Danskerne kan dermed tåle et nederlag på 12 mål i returkampen i Schweiz.

Den klare danske sejr er ingen overraskelse, for nogen håndboldstormagt er Schweiz ikke, og specielt ikke på kvindesiden, hvor det schweiziske landshold endnu har til gode at kvalificere sig til en slutrunde.

Det ser ud til, at schweizerne må væbne sig med tålmodighed lidt endnu, for det bør være en formalitet for det danske mandskab at gøre arbejdet færdig i Winterthur på onsdag.

Trods perioder med koncentrationssvigt understregede det danske landshold den klasseforskel, der skal være på de to hold.

Fløjspillerne Trine Østergaard og Lærke Nolsøe fik fra start gode arbejdsbetingelser, og backen Anne Mette Hansen gjorde stort set, som hun ville mod et overmatchet schweizisk forsvar.

At Danmark var mere end fire minutter om at komme på måltavlen første gang, var mest et udtryk for, at spillerne lige skulle op i gear.

I de resterende 26 minutter af første halvleg scorede danskerne således 18 gange og kunne gå til pause med en komfortabel føring på 18-10.

Klavs Bruun Jørgensen kunne med ro i sindet sætte to nye fløje i spil fra anden halvlegs start, og især Simone Böhme fortsatte, hvor forgængerne havde sluppet.

- De skal bare moses midt over nu, sagde landstræneren i en timeout med 13 minutter igen.

Det kneb dog en smule med koncentrationen i slutfasen, hvilket både spillere og landstræner formentlig kan leve med.

Nadia Offendal afsluttede målscoringen på straffekast, efter at tiden var udløbet.

Spændende blev det aldrig, og VM-billetten bør allerede nu være i hus, selv om de to hold altså først skal gennemføre 60 minutters returkamp i Schweiz på onsdag.

/ritzau/