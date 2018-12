Det danske hold havde en offday mod Serbien, der til gengæld lykkedes med det meste.

Det var et serbisk mandskab, der spillede op til sit absolut bedste, som det danske håndboldlandshold tabte til tirsdag aften.

Sådan lyder det fra de danske spillere efter EM-kampen, som Danmark tabte 25-30 efter at have haltet bagefter i stort set samtlige 60 minutter.

- Serberne lykkedes med alt, vi fik ikke fat i forsvaret, og så scorede de på det hele, konstaterer Line Haugsted, som spillede sin første kamp ved dette EM.

- De kom med stor fysik og lagde et hårdt tryk, og det fik vi ikke rigtig løst. Da vi kom langt bagud, lavede vi nogle dårlige afleveringer i kontrafasen, og det gav dem nogle nemme mål, siger Haugsted.

Også Kathrine Heindahl er imponeret over det serbiske angrebsspil, som det danske forsvar især i første halvleg havde store problemer med at dæmme op for.

- De lagde et enormt tryk på os fra 1. til 60. minut. Stor cadeau til dem og den måde, de spillede på. Alt gik deres vej, og de spillede en virkelig flot håndboldkamp.

- De trak tiden på de rigtige tidspunkter. Det blev meget på deres præmisser, og de havde Andrea Lekic, der styrede spillet med hård hånd, siger Heindahl.

Talentfulde Mie Højlund peger på, at Danmark ramte en dag, hvor holdet var langt fra topniveauet.

- Det var lidt en kollektiv offday, hvor ikke ret meget lykkedes for os. Det er svært at gøre noget ved. Vi kan tage med, at vi ikke gav op på noget tidspunkt.

- Vi er trætte af det i dag, og det skal vi have lov til. Men det er en lærestreg til de kommende kampe, siger Mie Højlund.

Med nederlaget må Danmark nøjes med at tage to point med i mellemrunden, som holdet åbner på torsdag mod Frankrig.

/ritzau/