Kommunikationen kan være hård hos flere af de bedste nationer, og det kan de danske spillere tage ved lære af.

De danske håndboldkvinder skal turde stille krav og være lidt hårdere over for hinanden, hvis de skal matche de bedste nationer.

Sådan er holdningen hos landstræner Klavs Bruun Jørgensen og flere af holdets profiler, efter at danskerne i december sluttede på ottendepladsen ved EM.

- Attituden og måden at være på er meget hårdere hos flere af de store nationer end hos os.

- Det er klart noget, vi kan lære, men det kommer ikke så naturligt til os, siger fløjen Trine Østergaard.

Hun håber, at spillerne allerede i denne uge vil stille større krav til hinanden, når de møder Norge, Frankrig og Rumænien ved et Golden League-stævne i Frankrig.

- Vores kommunikation må gerne være lidt hårdere, og vi må gerne gå lidt hårdere til hinanden og stille større krav.

- Det er en af de ting, vi skal prøve på ved den her samling, så vi kan rykke på den front, siger hun.

Odense-spilleren fortæller, at det er en svær balancegang at ramme det helt rette niveau i kommunikationen.

- Vi er ikke gået så hårdt til hinanden, også fordi der er kommet en del nye spillere ind på holdet.

- Man vil aldrig træde hinanden over tæerne, når vi ikke kender hinanden så godt. Men det kan vi godt, for vi har det godt sammen, så jeg tror ikke, at nogen vil komme på kant med hinanden, siger Østergaard.

Stregspilleren Kathrine Heindahl vil forsøge at blive tydeligere og mere skarp, når hun kommunikerer med holdkammeraterne.

- Jeg skal være skarpere på, hvornår jeg forventer at få bolden, og jeg skal turde udstikke en retning og sige, at jeg vil have det sådan og sådan i forsvaret.

- Vi skal ikke høvle hinanden ned, når vi brænder et skud. Men vi kan godt udvikle os til at gå hårdere til hinanden og stille større krav, siger Heindahl.

- Jeg synes allerede, at mange af rammerne er udstukket fra trænerne. Dem forsøger vi at følge, men vi spillere skal tage endnu mere ejerskab i forhold til at give dessiner til hinanden på banen, fortæller hun.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har været træner for Danmark i små fire år. Da han tiltrådte i 2015, var situationen en anden end nu.

- Jeg vil ikke sige, at det var et splittet landshold, da jeg overtog, men spillerne var lidt nogle små øer for sig selv.

- Sammenholdet var tilforladeligt, men det skulle være bedre for at præstere på topniveau, siger han.

Klavs Bruun Jørgensen fortæller, at han satte ind på at styrke sammenholdet mellem spillerne. Nu er det måske tippet lidt for meget over til den pæne side.

- Vi har fået lavet en gruppe, hvor stemningen og udtrykket er godt. Jeg er virkelig stolt af, hvordan det så ud til VM i 2017 i Tyskland. Men til EM i december var det næsten for pænt.

- Nogle gange skal der ske noget mere. Jeg ved ikke, om jeg kunne have set det komme. Det kunne jeg måske godt, men lige nu er jeg bevidst om det, siger landstræneren.

Danmark møder Norge torsdag klokken 18 i den første kamp ved Golden League. Lørdag gælder det de franske værter, inden Rumænien venter i den sidste kamp.

/ritzau/