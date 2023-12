De danske håndboldkvinder dropper at spille i rødt og hvidt og spiller i stedet i blåt mod Brasilien.

Reglerne ved kvindernes håndbold-VM er skruet sådan sammen, at Danmark skal råde over tre forskellige sæt tøj ved den forestående slutrunde.

Helt konkret skal alle hold medbringe spillertøj i en lys, mørk og en tredje farve. Det er dog sjældent, at tredjetrøjen kommer i spil.

I Danmarks tilfælde betyder det, at det blå spillersæt bliver stående på hylden under hele VM.

Men i søndagens testkamp mod Brasilien i Næstved har de danske håndboldkvinder valgt at spille i blåt, så sættet bliver brugt.

Ann Lykke Davidsen, der er kommunikations- og marketingchef hos DanskHåndbold, forklarer i en pressemeddelelse, at der er et klimabudskab bag valget af spillersæt.

- Når alle hold skal have et mørkt og et lyst sæt spilletøj, er det meget sjældent, at det tredje kommer i spil.

- Når vi alligevel skal medbringe det, kræver det ekstra produktion, tryk og transport - og hvis det så ikke en gang kommer i brug, er det i sidste ende bare spild af ressourcer, siger Ann Lykke Davidsen.

I samarbejde med Puma ønsker DanskHåndbold at sætte fokus på ressourceforbruget ved de internationale slutrunder.

Regulativet har længe været gældende hos Det Internationale Håndboldforbund (IHF), og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har også indført kravet til EM.

Dermed er kravet ikke kun indført til håndbold-VM for kvinder, der for Danmarks vedkommende indledes på fredag. Det er også indført til herrernes EM-slutrunde i januar.

Hvilken farve, holdene skal spille i, besluttes forud for kampene. Når hvert hold medbringer spilletøj i en mørk og en lys farve, er det sjældent, at der er behov for det tredje spilletøj. Danmark har ikke brugt det i de seneste 20 år.

Håndboldherrerne vil også spille i blåt i deres sidste hjemmekamp mod Holland i Odense inden EM.

/ritzau/