Håndboldkvinderne fra klubberne IF Stjernen og DHG er havnet i coronakarantæne.

Det sker, efter at IF Stjernens træner, Ole Andersen, er blevet testet positiv for coronavirus efter en skiferie i Østrig.

Det bekræfter træneren over for TV 2 Sport.

Før han udviste symptomer, stod han i spidsen for IF Stjernen i kampen mod DHG Håndbold.

IF Stjernens spillere er derfor røget i karantæne, mens spillerne fra DHG har valgt at gå frivilligt i karantæne.

DHG's 1. divisionsdamer var allerede på vej mod Sjælland til en pokalkamp, da de fik meldingen om, at Ole Andersen er blevet testet positiv.

De valgte derefter at vende om.

»Vores læge har rådet os til at gå i frivillig karantæne, indtil vi hører fra Patientstyrelsen,« fortæller DHG's formand, Nikolaj Gynter, til TV 2 Sport.

Lige nu venter DHG derfor på Patientstyrelsen, der skal svare dem på, hvad der nu skal ske.

Begge hold optræder til daglig i 1. division.

Som følge af nyheden er tirsdagens pokalkamp mod Lyngby blevet udsat.

Tidligere tirsdag besluttede Divisionsforeningen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, at et hold fra de to øverste divisioner ikke tvinges til at stille op til ligakampe, hvis mindst fem spillere fra holdet er smittet med coronavirus eller i karantæne.