Klubben fra den næstbedste håndboldrække har sikret økonomisk opbakning til næste sæson i 1. division.

Randers. Håndboldklubben Randers HH har reddet sig fra konkurs.

Det skriver Randers Amtsavis.

Randers HH, der i sidste sæson var tæt på at rykke op i 888 Ligaen, afholdt tirsdag aften ekstraordinær generalforsamling.

Her lykkedes det at sikre økonomisk opbakning til at drive klubben videre i den næstbedste række.

- Konklusionen er, at Randers HH er reddet, siger klubbens afgående bestyrelsesformand, Brian Knudsen, til Randers Amtsavis.

De nærmere detaljer om redningen er endnu ikke kommet frem, da en ny bestyrelse skulle konstitueres tirsdag aften.

Der skal desuden udarbejdes en plan, der skal føre klubben videre i den næstbedste række.

Randers HH sluttede i sidste sæson som nummer tre i 1. division.

Undervejs i sæsonen blev holdet dog nødt til at fyre cheftræner Jan Paulsen, fordi klubbens økonomi var dårlig.

Randers HH var med i spillet om at rykke op i 888 Ligaen, men holdet tabte samlet med 1-2 i kampe til Lemvig-Thyborøn Håndbold efter tre playoffopgør.

