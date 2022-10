Lyt til artiklen

Silkeborg-Voel manglede fem millioner kroner. Nu er pengene fundet, og der er lagt en plan for fremtiden.

Håndboldkvinderne fra Silkeborg-Voel kan spille videre i landets bedste række.

Lørdag oplyser håndboldklubben på sin hjemmeside, at den har afværget en truende konkurs.

'TAK. Vi er ikke færdig med at arbejde og sikre klubben bedst muligt i den fremadrettede drift på kort og lang bane, men konkurs er ikke længere et tema.', skriver Silkeborg-Voel.

For to uger siden meldte den midtjyske klub ud, at den manglende fem millioner kroner.

Flere sponsorer har hjulpet til med penge til at dække omkostningerne. Samtidig har familier og enkeltpersoner doneret penge til den økonomisk trængte klub.

De fremtidige udgifter er samtidig barberet ned for at få redningsplanen til at lykkes.

'Vi må lægge lag på, som økonomien tillader det,' skriver klubben.

Silkeborg-Voel indtager syvendepladsen i kvindeligaen med syv point i lige så mange kampe.

På onsdag venter en svær udekamp mod Team Esbjerg, der har 12 point på andenpladsen lige bag førerholdet fra Ikast Håndbold.

