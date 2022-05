Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Amen, hvor er det sindssygt!«

Kamilla Larsen har sat det perfekte punktum på en flot og lang håndboldkarriere.

Tirsdag aften sikrede hun sammen med Odense-holdkammeraterne klubbens andet DM-guld i streg.

»Jeg har så mange følelser indeni, at jeg slet ikke ved, hvilket ben jeg skal stå på. Jeg vælger bare at være stolt,« sagde håndboldikonet til B.T. efter kampen.

»Jeg er stolt, stolt, stolt, megaglad, lykkelig og en lille smule vemodig længst inde i maven over, at det skal slutte. Men det gider jeg slet ikke tænke på.«

Efter sommerferien skifter hun harpiksen ud med et job som spilleragent. Dermed slutter mange års tro tjeneste i Odense Håndbold. Hun havde da også tid til en kæk bemærkning til klubben.

»Det er så sindssygt at slutte på den her måde. Jeg har en lille stikpille til dem: 'jeg kan godt forstå, I vil af med mig, når vi vinder det danske mesterskab to år i streg'. Det til side, så er jeg bare glad og stolt.«

»Det kulminerer bare. Det gjorde det sidste år med 'The Double', men tænk at gøre det igen i år. Vi var udspillet midt i tredje finale, så det er fuldstændig sindssygt, at vi kommer tilbage.«

»Hallen løfter sig, og de bærer os frem. Marginalerne var på vores side, men det har vi fortjent.«

Kamilla Larsen har allerede ryddet kalenderen den næste uge, hvor der kun er plads til én ting: fest.

»Vi skal være stive i en uge nu. Det bliver så fedt. Jeg bliver nok træt,« sluttede guldvinderen med et grin.