Håndboldtræner, tidligere landsholdsspiller, uddannet skolelærer og jurist, opfinder og nu også kunstmaler.

Aarhus-træneren Erik Veje Rasmussen har mange titler og talenter. En håndboldstrateg af de helt store, der i sin aktive karriere var arkitekten på landsholdet og fik mere end 200 landskampe med en fjerdeplads ved OL i 1984 i Los Angeles som højdepunktet.

Nu har håndboldkoryfæet kastet sig over et nyt projekt, der har fyldt meget i hans fritid gennem mange år.

»Jeg har malet en del år for egen fornøjelse, men nu er jeg blevet meget grebet af det. Jeg synes, det er enormt fascinerende at male,« siger Erik Veje Rasmussen til B.T.

Erik Veje Rasmussen har haft en lang aktiv karriere, men også en lang karriere som træner for Aarhus. Her er han på sidelinjen i en kamp mod hedengangne AG København og Mikkel Hansen i Brøndby Hallen lørdag 10. december 2011. Foto: Keld Navntoft Vis mere Erik Veje Rasmussen har haft en lang aktiv karriere, men også en lang karriere som træner for Aarhus. Her er han på sidelinjen i en kamp mod hedengangne AG København og Mikkel Hansen i Brøndby Hallen lørdag 10. december 2011. Foto: Keld Navntoft

Håndboldikonet er blevet grebet af det i så stor en stil, at han har teamet op med den tidligere landsholdskollega Keld Nielsen og nu er begyndt at sælge ud af sine malerier.

»Vi spillede sammen dengang på landsholdet og var gode venner. Så er problemet med mig, at jeg pakker tasken og er det sted, hvor jeg er og har derfor ikke fået set så meget til ham siden. Men nu glæder det mig, at vi har fundet sammen igen,« fortæller Erik Veje Rasmussen.

Keld Nielsen ejer galleriet Gallery KN på Frederiksberg Allé i København, hvor Erik Veje Rasmussen nu har sine værker udstillet og sælger fra.

»Jeg viste noget, som jeg havde lavet og så kom der hurtigt en samarbejde op at stå. Det er langt fra at være jurist, og jeg ved ikke, hvad det er for noget med mig. Men nu har jeg kastet mig over det.«

Erik Veje Rasmussens værk 'Tiden flyver' Vis mere Erik Veje Rasmussens værk 'Tiden flyver'

Efter en lang aktiv karriere fortsatte Erik Veje Rasmussen som træner i storklubben Flensburg-Handewitt i 1998, hvorefter turen gik til Aarhus for at stå spidsen for mændenes ligahold i 2002. Erik Veje Rasmussen står stadig i spidsen for holdet den dag i dag, hvor en stor del af fritiden bliver brugt på at male.

Selvom kunstmaler og håndboldtræner ikke normalt går hånd i hånd, kan Erik Veje Rasmussen se mange paralleller mellem de to beskæftigelser.

»Man kan ændre en lille detalje, så det går fra at være noget bras til noget bedre. Det gælder både det taktiske spil på en håndboldbane og et par penselstrøg på et lærred.«

61-årige Erik Veje Rasmussen ved ikke, hvorfor han altid kaster sig over de mange projekter. Senest opfandt han et træningsredskab kaldet Fitlight, der blev kaldt 'det mest fleksible redskab siden boldens opfindelse.' Om han nogensinde finde noget som sin faste fuldtidsbeskæftigelse ved han ikke, men han nyder at bruge mange sider af sig selv samtidigt.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Jeg går altid meget ydmygt til tingene. Man bliver derfor ekstremt stolt, når folk vil have mig ind i stuen.«

Kunsteventyret fik sin begyndelse tilbage i oktober 2020 til en kunstmesse kaldet ‘Kunst for alle’ i Lokomotivværkstedet i København, hvor Erik Veje Rasmussen for første gang viste sin kunst frem.

Siden er det gået stærkt for ham. Han har allerede har fået solgt 12 af sine 21 kunstværker på galleriet. Malerier, der ligger prismæssigt på mellem 4.000 og 6.000 kroner.

»Men der er stadig meget langt fra mig til nogle af de kunstnere, der udstiller sammen med mig. De sælger malerier for op imod 50.000 kroner.«

Erik Veje Rasmussens værk 'Achilleus.' Vis mere Erik Veje Rasmussens værk 'Achilleus.'

Erik Veje Rasmussen spejder igen mod på håndbolden for at sammenligne den udvikling, man skal igennem i sporten og kunstens verden, hvis man vil nå tops.

»Jeg snakkede faktisk med min assistenttræner om det forleden. En af forudsætningerne for at nå til tops er, at man får øje på, hvor man kan forbedre sig – og jeg kan stadig forbedre mig på alle parametre.«

Erik Veje Rasmussen vil ikke selv komme med et bud på, hvad han laver når tiden som håndboldtræner er forbi. Han har i hvert fald en del at kaste sig over.

»Hvornår stopper man som håndboldtræner? Det var ikke noget problem at fortsætte som 60-årig, så jeg tager livet, som det kommer og gerne et år af gangen.«