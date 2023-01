Lyt til artiklen

Man kunne være gået hver til sit.

Men man kunne også for evigt gå samme vej.

Troede man, at håndboldhittet 'For evigt' var en saga blot, så er man blevet overrasket over udviklingen i Malmø, hvor Danmark spiller sine første VM-kampe.

Manden bag opfindelsen af Volbeat og Johan Olsens sang som håndbold-evergreen har ikke taget den med på pension, og han er bevæget af igen at høre sangen sætte fut under de tusindvis af danske VM-tilskuere.

»Det rører mig da,« siger Poul-Erik Jensen, der var manden bag lydtæppet til landskampe i 18 år.

»De synger sateme med – de giver den virkelig gas, når dj'en endelig sætter den på.«

»Som en skrev til mig: Legenden er tilbage.«

Bliver du glad for at høre 'For Evigt' til håndboldlandskamp?

Det er dog ikke Poul-Erik Jensen, der dj'er i Malmø, men der er et par af hans sangversioner, der er blevet lånt med.

»Jeg kan jo godt se, at de hits, der er kommet med – eksempelvis den med 'Vi er røde, vi er hvide' – det er også noget, jeg har klippet sammen. Også den med Volbeat. Der er nogen, der har haft usb'en i min harddisk.«

»Jeg kan genkende den. Banditter, så har I taget den,« lyder det med et grin.

I starten blev der ellers ikke taget godt imod, når han forsøgte sig med 'For evigt' i de danske haller. Den faldt til jorden i Aarhus, men i Brøndby-Hallen fik den et gennembrud, husker han.

Poul-Erik Jensen, t.v., blev hyldet for sit store arbejde med at skabe stemning til landskampene. Vis mere Poul-Erik Jensen, t.v., blev hyldet for sit store arbejde med at skabe stemning til landskampene.

Han sad ved siden af speaker-makkeren, som pludselig udbrød: 'De kan da synge med, de her københavnere.'

»Pludselig var den der og slog igennem. Der kan jeg godt være lidt stolt og sige, at jeg har skabt noget, der stadig er der.«

Han får stadig opkald og beskeder om sangvalgene i håndboldhallerne. Særligt en trend er der ikke begejstring for.

»Der er ikke meget glad musik,« siger han og efterspørger noget, folk kan synge med på, frem for noget man kun kan klappe med på.

'For evigt' hittede til VM i Danmark i 2019, og nu fire år senere er det tilbage i Sverige, hvor Niklas Landin og co. jagter tredje VM-guld på stribe. Foto: Henning Bagger Vis mere 'For evigt' hittede til VM i Danmark i 2019, og nu fire år senere er det tilbage i Sverige, hvor Niklas Landin og co. jagter tredje VM-guld på stribe. Foto: Henning Bagger

'For evigt' deler fortsat vandene, men der har DHF's afgåede dj et klart svar på tiltale:

»Jeg har hele tiden gået efter, hvad publikum kan li'. De skal have en god oplevelse. Og gerne være lidt hæse bagefter.«

Han savner ind imellem stemningen, som han selv var en stor drivkraft bag, og der sniger da sig også et dj-job ind i ny og næ.

»Jeg kan ikke sige nej,« siger han med et grin.

Og 'For evigt' er stadig ikke til at drive ud af håndboldhallerne. Til pine for nogle – til glæde for andre.