Lige nu er der influenzasmitte i truppen hos de tyske EM-værter.

Skulle det samme ske hos de danske håndboldherrer, har sportschef Morten Henriksen planen klar.

Allerede inden EM tog man den første foranstaltning, da spillerne blev vaccineret.

»Vi har tilbudt alle vores spillere influenzavaccination. Som jeg er orienteret, tog næsten alle imod det. Hvis der er nogen, der er sløje, så styrer lægen det. Så bliver spillerne separeret på forskellige værelser, og så isolerer man den syge. Og så får han bragt mad op og så videre, så han ikke blander sig med de raske,« forklarer han til B.T.

Landstræner Nikolaj Jacobsen og sportschef Morten Henriksen under herrehåndboldlandsholdets pressemøde og træning i Olympiahalle i München, onsdag den 10. januar 2024 Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Landstræner Nikolaj Jacobsen og sportschef Morten Henriksen under herrehåndboldlandsholdets pressemøde og træning i Olympiahalle i München, onsdag den 10. januar 2024 Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og det har egentlig været en gængs metode i mange år.

»Det blev jo tydeligvis skærpet under corona, hvordan man skulle gøre det her. Men vi har egentligt gjort det i alle de år, jeg har været med. At vi tilbyder vaccinationer er først kommet indenfor de sidste fem år,« siger Henriksen.

Hos danskerne har man valgt ikke at være alt for strikse i forhold til den sociale omgang med blandt andet spillernes familie.

For der er også et mentalt helbred at tage hensyn til.

»Det er en balancegang. Vi har svært ved at gøre andet. Det var samme situation for kvinderne i december, hvor der var meget sygdom i samfundet. Skal man vælge at isolere helt og sige, de ikke må se familie og gå ud? Der har vi vurderet, at det mentale helbred vinder over det fysiske. Risikoen for smitte er der, men at kunne leve frit i forhold til, hvad vi gjorde under corona, prioriterer vi højere.«

»Det er jo klart, at de er jo professionelle, så de ved jo også godt, de ikke skal se folk, der er syge. Men vi har valgt ikke at være mere strikse på det, fordi det synes vi godt, vi kan håndtere,« lyder det.