Mikkel Hansen og det danske landshold tabte 34-36 til Norge i generalprøven før VM i Egypten.

De danske håndboldherrer tabte lørdag til Norge i den sidste test før afrejsen til VM i Egypten.

Mikkel Hansen og holdkammeraterne indkasserede et nederlag på 34-36 til Sander Sagosen og co. i Kolding.

Landstræner Nikolaj Jacobsen havde på forhånd valgt at spare målmand Niklas Landin for at se nærmere på de to alternativer, Emil Nielsen og Kevin Møller. De fik en halvleg hver.

Ingen af de to målmænd fik givet et endegyldigt svar på, hvem der er tættest på Landin.

Tidligere på ugen havde Danmark slået nordmændene med 31-28 i en kamp, hvor danskerne flere gange var bagud med tre mål, men til sidst fik kæmpet sig tilbage. Så dygtige var danskerne ikke i lørdagens duel.

En velsmurt norsk kontramaskine og for mange personlige fejl på det danske hold betød, at Norge kunne gå til pause foran 21-17.

Føringen blev udbygget i begyndelsen af anden halvleg til 24-17 efter en indledning på næsten syv minutter uden dansk scoring.

Begge hold spillede på et højt niveau, og det var svært for danskerne at minimere det norske forspring på syv mål. De to mandskaber scorede på skift, men i de sidste ti minutter fik Danmark for alvor nærmet sig.

Johan Hansen trådte i karakter, og med otte minutter tilbage reducerede han til 28-32 på en kontra.

Venstrefløjen Emil Jakobsen gjorde det til 29-32, men brændte herefter et straffekast, der virkelig kunne have bragt spænding ind i opgøret.

Håbet levede dog igen, da Lasse Andersson med fire et halvt minut tilbage scorede til 31-33.

Tættere på kom danskerne ikke, og Sander Sagosen kunne lidt senere bringe Norge på 36-33 på et straffekast. Emil Jakobsen scorede kampens sidste mål til 34-36.

Trods nederlaget kan Nikolaj Jacobsen glæde sig over, at han fik set niveauet hos en lang række af de 20 spillere, han tager med til Egypten.

Det danske landshold sætter kursen mod VM på tirsdag. På fredag venter den første gruppekamp for Danmark, når de regerende verdensmestre møder Bahrain.

Norge indleder allerede torsdag VM, hvor Frankrig venter.

/ritzau/