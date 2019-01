Mens adrenalinen kører, og spillerne alligevel ikke kan sove, ruller håndboldherrerne til Herning med bus.

Bussen holdt klar til afgang, da det danske herrelandshold havde vundet VM-premieren med 39-16 over Chile i Royal Arena i København.

I stedet for at forsøge at sove med adrenalinen susende rundt i blodårerne, valgte VM-holdet at køre direkte til Herning, hvor holdet spiller de næste fire gruppekampe i de kommende syv dage.

- Det er fordi, at lige nu når vi kommer hjem, så kan vi ikke sove alligevel, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

- I stedet for at ligge til klokken to, tre eller fire om natten for nogle enkelte, så kan vi lige så godt bruge tiden på at komme af sted og få en god lang lur og stå op lidt senere, forklarer han.

Det er en køretur på lidt over 300 kilometer, som tager lidt over tre timer, og så kan spillerne komme ned i gear og forberede sig bedre til næste dags strabadser.

- Så kan vi være klar, for ellers havde det været meget svært at få trænet fredag, og det skal vi, siger Nikolaj Jacobsen.

Holdet skal træne fredag klokken 17 i Nordvest Hallen i Tjørring, som ligger tæt på Herning.

Rent sportsligt vil landstræneren ikke tage det helt store med fra sejren over Chile frem mod lørdagens på papiret vanskeligere opgave mod Tunesien i Boxen i Herning.

- Jeg er tilfreds, som det forløber. Men jeg ved, at der allerede lørdag venter os en helt anden opgave. Det var en fin start, og alle kom ind og fik rørt bolden og kom i gang med turneringen.

- Alle fik også scoret på nær Mads (Mensah, red.), siger Nikolaj Jacobsen.

Topscorer blev Casper U. Mortensen med otte mål på otte forsøg i de første 30 minutter, og venstrefløjen blev sparet i anden halvleg.

Dermed fik Barcelona-spilleren ikke mulighed for at gå efter at slå scoringsrekorden på landsholdet, som Nikolaj Jacobsen besidder med 15 mål.

- Når jeg selv er landstræner, så når jeg ikke at blive nervøs. Så kan jeg jo selv styre det, siger han med et glimt i øjet om udsigten til at miste rekorden.

Casper U. Mortensen tager det også med ro, at han fik en pause, og at landstræneren kunne beholde rekorden.

- Den er han sikkert glad for at holde fast på. Respekt for at han har lavet så mange mål, siger Casper U. Mortensen.

Tilbage til alvoren nød Barcelona-spilleren at spille Danmarks første landskamp nogensinde i Royal Arena.

- Det var fantastisk at spille på hjemmebane i København foran min familie og venner. Mange følelser gik igennem mig. Det var en rigtig fed oplevelse på mange måder.

- Jeg havde det sådan, at der i hvert fald ikke skulle være mere i tanken, når jeg var færdig med den håndboldkamp. Og jeg var sgu tømt for alt ved pausen.

- Det var en god kamp, og jeg ville gerne give lidt til fansene, nu hvor der kom så mange og støttede os. Og jeg er herfra. Det var en speciel kamp for mig, siger Casper U. Mortensen.

