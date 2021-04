Danskerne er langt fra topniveau, siger flere spillere efter 30-29-sejren over Schweiz i EM-kvalifikationen.

De danske håndboldherrer har haft svært ved at finde topniveauet, efter at holdet i januar vandt VM-guld.

Det siger Mads Mensah til TV2 Sport, efter at Danmark onsdag aften vandt en smal etmålssejr over Schweiz i EM-kvalifikationen.

- Vi har ikke vist spil, der har været nok til at nå langt i et mesterskab. Jeg synes, vi har leveret nogenlunde, men det har ikke været helt godt, hvis vi skal være ærlige over for os selv, siger han.

Danmark var bagud det meste af kampen, der dog sluttede 30-29 i dansk favør. Kvalifikationen har desuden også budt på et nederlag til Nordmakedonien undervejs.

Mensah havde onsdag overtaget anførerbindet fra Niklas Landin, der sammen med blandt andre Mikkel Hansen og Lasse Svan var blevet hjemme for at sparre kræfter i et tætpakket klubprogram.

Og den erfaring manglede, mener landstræner Nikolaj Jacobsen, der heller ikke selv var med i Schweiz på grund af en knæoperation.

- Vi var ikke helt kloge nok, men det har også noget at gøre med, at der manglede noget rutine hjemmefra, siger han til TV2 Sport.

- Jeg synes, vi var lidt for urutinerede. Mathias Gidsel lavede et par dumme fejl mod slutningen, der ikke var nødvendige, men dem skal han lave og lære af, siger landstræneren.

Gidsel, der fik sit helt store gennembrud under VM, indrømmer også, at danskerne er langt fra det niveau, de viste i januar.

- Tingene kører ikke helt, som de gjorde i Egypten (til VM, red.). Vi er ikke udødelige, og vi skal blive ved med at arbejde stenhårdt videre mod OL, siger han til tv-kanalen.

Danmark fører sin EM-kvalifikationsgruppe med otte point, men skal vinde den sidste kamp mod Finland for at være sikker på at slutte som etter.

Gruppevinderne bliver seedet bedst, når der trækkes lod til EM, som spilles i januar 2022 i Ungarn og Slovakiet.

/ritzau/