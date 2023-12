Henriette Mikkelsen afgjorde OL i 2004, og hun er overbevist om, at Danmark snart gør comeback ved legene.

Der er gået næsten 20 år, men det var ikke til at mærke.

Tirsdag aften blev Danmarks OL-håndboldhelte fra 2004 hyldet i Boxens fanzone forud for håndboldkvindernes VM-opgør mod Rumænien.

På en scene stod de på rad og række. Katrine Fruelund, Karin Mortensen, Rikke Hørlykke, Josephine Touray, Lotte Kiærskou, som fyrede den ene joke af efter den anden, og mange flere. Og stemningen var tiptop.

- Det er så fedt. Kemien er fantastisk, sagde Henriette Mikkelsen, da hun var trådt ned af scenen og nød genforeningen med sine legendariske holdkammerater.

- Vi har ikke været samlet alle sammen i mange år, så det er ligesom at komme tilbage. Det var noget helt unikt dengang, og det er det bare stadigvæk.

Henriette Mikkelsen afgjorde OL-finalen mod Sydkorea, da hun i straffekastkonkurrencen sendte den afgørende bold i nettet, inden hun havnede i bunden af en bunke af ekstatiske holdkammerater.

Hun drømmer om, at hun igen næste år kommer til at se et hold af danske håndboldkvinder ved OL.

- Jeg ved, de ønsker det, og jeg håber bare, de får lov at opleve det. For det er en kæmpestor oplevelse. Det er kun hvert fjerde år, der er mange sportsgrene samlet, og det er bare unikt.

- Samtidig har de danske kvinder vundet OL tre gange, så det fylder noget specielt i den danske bevidsthed, siger Henriette Mikkelsen.

Hvis det nuværende landshold selv skal afgøre sin OL-skæbne, så kræver det en VM-titel. Henriette Mikkelsen følger stadig landsholdet tæt og er fortrøstningsfuld.

- De er sindssygt dygtige og har så meget potentiale. Jeg tror på, at de går hele vejen her ved VM.

- For det første er det et sammentømret hold, og de har styr på de roller, de hver især har. Og så tror jeg, at Jesper Jensen er en knaldhamrende god træner. De er megadygtige, siger Henriette Mikkelsen.

Danmarks kvinder vandt OL i 1996, 2000 og 2004, men har kun været med én gang siden - i 2012 i London. Henriette Mikkelsen opnåede det allerstørste med holdet i 2004 og har ikke glemt det.

- Det ligger meget dybt i mig, for det var så stort.

